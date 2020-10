Juan Fuenzalida

abogado de la Fiscalía de San Vicente

En toda sociedad, el derecho es un mecanismo de control de las conductas de sus integrantes. El Estado regula nuestra vida en sociedad a través de normas jurídicas que buscan obligarnos a realizar determinadas acciones, a realizarlas de determinada manera, o bien, a prohibirnos la realización de ciertas conductas. Dentro de esta potestad, el mecanismo de control más potente que detenta el Estado es el Derecho Penal, por el cual prohíbe la realización de determinadas conductas, so pena de la imposición de una sanción que nos prive de algún derecho, en caso de la contravención a estas disposiciones denominadas delitos.

Es necesario precisar que, por regla general los delitos se configuran solo cuando existe una actuación dolosa de parte de quien los comete, es decir, cuando existe una intención positiva de cometer dicho ilícito. Sin embargo, de forma excepcional el legislador ha contemplado la comisión de delitos por culpa, es decir, por un actuar imprudente o negligente, como en el caso de los cuasidelitos. Lo anterior es así, porque hay ciertos bienes jurídicos protegidos, cuya relevancia e importancia para la sociedad son de tal magnitud que, el legislador nos exige no dañarlos, ni con intención, ni por negligencia, es decir, la ley exige para el resguardo de bienes como la salud o la vida, que actuemos con sumo cuidado.

En esta línea, otra de las excepciones contempladas en nuestra legislación, de comisión de delitos por mera imprudencia o negligencia, son los delitos contenidos en la Ley de Bosques, en la cual encontramos una serie de tipos penales que se pueden configurar por un solo actuar negligente o imprudente.

Claro está que, provocar un incendio forestal intencional es un delito penado por la ley, pero lo cierto es que, según información oficial de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), la inmensa mayoría de estos siniestros de este tipo son producto de descuidos y acciones humanas negligentes. Por ello, la Ley de Bosques, en sus artículos 22, 22 Bis y 22 Ter, establece una serie de delitos relativos a conductas negligentes relacionadas con incendios forestales. En primer lugar, encontramos que la sola utilización de fuego sin las debidas autorizaciones, en lugares donde se pusiere en riesgo bosques, pastos, plantíos, etc., aun cuando no se ocasione un incendio, es constitutivo de un delito que tiene aparejada una pena que llega a los 3 años de presidio y multa de hasta 50 UTM, la cual aumenta a 5 años y multa de hasta 150 UTM si con dicha conducta se ocasiona efectivamente un siniestro en dichas áreas. Por su parte, el solo hecho de encender fuego o utilizar fuentes de calor en áreas silvestres protegidas o en lugares prohibidos por la autoridad (CONAF), configura un ilícito que tiene una pena de hasta 3 años de presidio y multa de hasta 50 UTM. Finalmente, el incendio ocasionado por el uso imprudente o negligente de fuego o fuentes de calor en zonas rurales, o terrenos de uso público, o bosques, pastos, plantíos, etc., tendrá una pena de hasta 5 años y multa de hasta 150 UTM, cuya multa podrá imponerse hasta en 200 UTM en caso de ocasionar el incendio en áreas silvestres protegidas.

En este sentido, el Ministerio Público año a año ha perseguido penalmente la comisión de estos hechos, buscando las respectivas condenas a los autores, lo cual seguirá realizando esta temporada, persiguiendo las responsabilidades de quienes cometan los delitos descritos, con hechos imprudentes que ponen en riesgo a comunidades enteras y causan un gran daño al medio ambiente, por lo cual el consejo es acatar las recomendaciones de CONAF y velar por mantener una conducta de máxima precaución y cuidado.