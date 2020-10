Gisella Abarca- Luis Fernando González

Este jueves la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar visitó la Región de O’Higgins para difundir las medidas adoptadas por el Gobierno para que los adultos mayores cuenten con un Plebiscito Seguro este domingo 25 de octubre, por lo que contó con una apretada agenda de actividades.

A primera hora, y luego de los saludos protocolares con la Intendenta Rebeca Cofré, junto a diversas autoridades regionales y comunales, participó de la toma de PCR a vocales de mesas, organizado por la Municipalidad de Rancagua en el Liceo de Niñas.

Más tarde, y acompañada de autoridades locales y regionales encabezó la difusión del Plebiscito Seguro para adultos mayores en el Colegio Moisés Mussa, donde junto a la comunidad estudiantil y adultos mayores, se realizó una simulación del proceso de votación bajo las medidas adoptadas.

“Queremos que este 25 de octubre se escuche con fuerza la voz de los chilenos y las chilenas y en particular de las personas mayores que siempre han sido tan activo en los procesos electorales. Sabemos que la pandemia puede generar un poco de miedo para ir a votar, y en esto queremos decirles a las personas mayores que estamos tomando todas las medidas sanitarias para cuidarlos y protegerlos para que puedan ir de forma tranquila a votar”, dijo la ministra Rubilar.

Por su parte la intendenta Rebeca Cofré enfatizó “Queremos que la ciudadanía asista el domingo a votar y daremos las máximas garantías, porque independiente del resultado, nos interesa que se logre una total participación. Como Gobierno Regional habilitaremos transporte gratuito en las comunas más lejanas, en donde las personas tienen dificultades para ir votar, eso ya está coordinado con los municipios”.

Mientras que el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto informó “tenemos cuatro locales más de votación, aumentamos a 31. Son 569 mesas que están distribuidas en diferentes lugares, y mayoritariamente son nuestros colegios municipales, se han incorporado también algunos colegios particulares subvencionados, a quien agradecemos. Están todas las medidas de protección y cuidado”.

Aquí le dejamos algunas inquietudes que aclaró la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar en el marco de su visita para difundir un Plebiscito Seguro para adultos mayores.

Pensando en los adultos mayores ¿cómo va a ser este plebiscito?

R.- Este plebiscito, para nosotros como gobierno es algo histórico, necesitamos que haya mucha participación ciudadana, y sabemos que puede haber miedo a participar porque estamos en una pandemia y quienes probablemente tienen temor, son las personas mayores porque han sido la población más vulnerable y la que tiene más riesgo, entonces hemos establecido un horario extendido de 08:00 a 20.00 horas para todos los votantes, hemos aumentado en un 25% los locales de votación, y por tanto puede haber que algunas personas esté votando en un lugar diferente al que votaba habitualmente.

¿Qué pasa con las personas mayores que no tienen acceso a internet o no saben cómo revisar la información del Servel?

R.- Como sabemos que pueden haber personas mayores que tengan brechas digital o que no tengan acceso a internet hemos habilitado un Fono Mayor el 800 400 035 para que las personas mayores llamen y preguntan todo lo que quieran preguntar del plebiscito, desde la mesa, local o cualquier duda que tengan de las medidas sanitarias.

¿A ese número sólo pueden llamar personas mayores o es de acceso para personas que no tengan acceso a internet?

R.- Está pensado para personas mayores, pero si alguien necesita información le vamos a contestar, pero está claramente dirigido a personas mayores que no tienen tanto acceso a internet ni actualización digital.

¿Alguna novedad en este proceso cívico?

R.- Una cosa muy relevante es que en el local van a tener facilitadores, son personas que están contratadas para estas jornadas, una cada 5 mesas, que están con una pechera negra, con logo del Servel, donde se pueden acercar todas las personas mayores, las personas con discapacidad, para que todos accedan más rápidamente.

Recordar que de 08:00 a 20:00 siempre tienen horario preferente las personas mayores y de 14:00 a 17:00 horas es un horario exclusivo, donde les pedimos a las personas menores de 90 años que no vayan para que así las personas mayores puedan ir.

Pensando en esta emergencia sanitaria ¿cómo va a ser el proceso para las personas que necesiten asistencia para votar?

R.- Existe lo que es el voto asistido para las personas mayores que tienen algún grado de dependencia o para las personas con discapacidad, los que pueden ser acompañadas por una persona de confianza. Entra y con esa persona al presidente de la mesa le informa, queda en acta que es un voto asistido, y lo acompaña la persona de confianza hasta la cabina y ahí entra la persona sola, vota y luego sale acompañado. Si va una persona que tiene algún grado de dependencia o discapacidad y va sola, lo acompaña el presidente de la mesa.

También existen los votos para personas no videntes…

R.- Efectivamente, tenemos un voto braille que es como una plantilla que se pone sobre el voto, la idea es que las personas que tienen discapacidad visual puedan acceder a votar porque son parte del país y tienen derechos.

Y como en toda elección ¿habrá asistencia de defensa civil, uniformados, ayudando a los votantes cuando se requiera?

R.- Efectivamente, tenemos todo desplegado para tener la mayor cantidad de ayuda y la seguridad sanitaria y la seguridad propiamente tal, para que sean lugares completamente seguros y la gente vaya con tranquilidad a votar y todos están en un trabajo mancomunado para ayudar sobre todo a personas embarazadas, con discapacidad o personas mayores puedan votar rápidamente de forma expedita a fin de evitar cualquier riesgo.

Respecto a los residentes de los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM), ¿cómo lo pueden hacer para ejercer su derecho a sufragar?

R.- Como tuvimos un cuidado mayor con las personas de los Eleam de larga estadía hace muy poquito, no podían recibir visitas, no podían salir, incluso no podían reingresar si habían salido, todo eso cambió hasta hace muy poquito y por eso hay muchas personas que creen que por estar en algún Eleam, en alguna comuna en cuarentena no pueden votar y eso no es así, si pueden votar, tienen el derecho a salir en cualquier hora del día y es importante que la familia vaya a buscarlo ojalá en trasporte privado para evitar riesgo mayor que pudiera tener una persona al trasladarse en un auto diferente.

Recordar que se puede votar con carnet vencido y con pasaporte…

R.- Toda la razón, este domingo 25 se puede votar con carnet y con pasaporte, y hasta doce meses de vencimiento, es decir de noviembre de 2019 en adelante, así que no hay excusas, está todo preparado y es muy importante que el 25 de octubre escuchemos la voz de todos los chilenos que pueden votar.