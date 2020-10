Octubre es el mes del Adulto Mayor según lo estableció las Naciones Unidas. El propósito fue favorecer la toma de conciencia sobre el valor de la prolongación de la vida y la necesidad de beneficiar sociedades cada vez más integradoras y justas para todas las personas con una edad avanzada. En MVC, este grupo etario tiene una preponderancia especial, ya que es un reflejo de la experiencia y del aprendizaje de una de las etapas más importantes del desarrollo humano.

En este sentido, MVC lleva a cabo iniciativas enfocadas en el bienestar y cuidado de ellos. Tal es el caso de la beca social concluida para beneficiarias de las comunas de Rancagua, Requinoa y Olivar, quienes recibieron de parte de la empresa, de OTC y de OTIC O’Higgins, los respectivos certificados que acreditan su participación en el curso Asistente Domiciliaria de Adulto Mayor, realizado en noviembre de 2019 y concluyendo su capacitación en febrero de 2020.

Así, se ideó una iniciativa que desde la formación de 30 mujeres contemplara experiencias técnicas y prácticas con un sentido de empleabilidad a este grupo de la población vecina, y que el enfoque estuviera dado en el cuidado de los adultos mayores.

Eugenio Espinosa, Subgerente de Asuntos Corporativos de MVC es enfático en señalar que “nuestro relacionamiento comunitario es cercano y promueve el desarrollo territorial de nuestros vecinos, lo que traduce en generar instancias que por un lado potencian la calidad de vida de nuestros adultos mayores, quienes son un porcentaje importante de las poblaciones vecinas, y que por otro, contribuyen a crear posibilidades reales de empleo para las mujeres; un grupo que ha tenido impactos directos en su economía, en especial en tiempos de pandemia”.

Lo que ellas aprendieron

El curso Asistente Domiciliaria de Adulto Mayor, nació como una iniciativa social con foco en una necesidad de la población. Tras un trabajo de análisis en conjunto de MVC, OTC y de OTIC O’Higgins se elaboró una beca que se enfocara en un requerimiento de muchos hogares de la Región de O’Higgins y del país, como es el cuidado de sus adultos mayores y que, además, en algunos casos son no valentes.

Fue así, como las beneficiarias tuvieron que crear acciones tácticas concretas que se les pudieran presentar en un futuro dedicadas a este quehacer. Ellas crearon un plan de negocios con un listado de herramientas e insumos para desarrollar laborales asociadas al cuidado de adultos mayores. De esta forma, en esta visita casa a casa realizada en el mes de octubre, las beneficiarias recibieron sus kits con los principales materiales en materia de salud y cuidado, junto con el certificado de acreditación del curso realizado.

María Zamorano, beneficiaria de la comuna de Rancagua relató que el curso realizado fue muy completo, con herramientas necesarias en materia de salud y cuidado a otras personas. «Tuve la suerte de incorporar lo aprendido a mi vida, ya que justo en el auge de Covid-19 me di la oportunidad de cuidar a dos adultos mayores con quienes pude aplicar los conocimientos adquiridos, verificar los remedios, estar atenta a ellos y además empatizar con la realidad que les toca vivir, tema que también nos enseñaron en el curso; que aprendiéramos a ponernos en los zapatos de los adultos mayores, dedicarles paciencia y mucho cariño. Estoy muy contenta porque hice mi trabajo sintiéndome segura de lo aprendido para poder cuidar a ambos abuelitos”.

Finalmente, Lorena Calvo, residente de Gultro comuna de Olivar, comentó que participó en un curso que nunca pensó que iba a realizar y que le gustaría continuar profundizándolo.” Tras la beca, he tenido propuestas laborales, pero por el tema de la pandemia no he podido aceptarlas, ya que estoy al cuidado de mis niños, pero sé que tendré opciones más adelante. Agradezco a MVC por la enseñanza que nos regaló para nuestro futuro”, puntualizó.