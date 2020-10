Es complejo realizar un plebiscito en medio de una pandemia, no estamos diciendo que no sea necesario hacerlo o mucho menos consideramos que haya que suspenderlo, sino que simplemente llamamos la atención sobre el acto que podría estar manchado por la una falta de legitimidad por baja participación.

Es que finalmente estamos decidiendo sobre mucho más que cuatro años de gobierno, una Constitución consagra derechos y deberes de la ciudadanía, y es la base del ordenamiento del Estado para la convivencia de la sociedad pero la pandemia del coronavirus instalan una razonable duda sobre el nivel de participación electoral que habrá.

Los pronósticos no son malos. Diferentes encuestas y estudios de opinión realizados en los últimos meses han revelado alto interés, pero esperar una abrumadora concurrencia a las urnas el, que era la apuesta hasta marzo de este año, parece ser algo un poco aventurado.

Por lo pronto, es casi seguro que, si no se logra que al menos la mitad del padrón vote, se va a abrir un debate sobre la legitimidad del proceso constituyente.

Es que la idea de que el voto individual no tiene ningún valor estadístico no se aplica en una democracia, donde todos los ciudadanos tienen el mismo poder, el voto nos iguala y no hay sondeo o encuesta que le iguale.

Este domingo, más que nunca, más allá de los legítimos temores a la pandemia, el no participar será difícil de leer sociológicamente, va más allá de la apatía o desinterés. Mucho tendrá que ver con la desconfianza en el sistema, en la política en general como vehículo de transformación o de solución de los problemas, en ver soluciones concretas a los cientos de dolores que se pusieron de manifiesto en las calles.

Sea cual sea el resultado del domingo, se empiece la búsqueda de quienes serán constituyentes o se rechace para reformar, es urgente mostrar que las personas -no los consumidores ni los ciudadanos- han sido escuchadas y comenzó un proceso de cambio, por ejemplo el que nuestro adultos mayores tengan buenas pensiones y que las pymes que están en el suelo puedan levantarse y seguir generando empleos.

Chile tiene la oportunidad de resolver el problema del cambio constitucional en un marco de convivencia cívica e institucional, donde no todos estarán de acuerdo en una Asamblea Constituyente, pero tener diversas visiones es legítimo y enriquece el debate. Finalmente, la democracia solo se resuelve con más democracia.

Luis Fernando González.

Sub Director.