El equipo médico del Corona Móvil llegó hasta la sede de la junta de vecinos de la villa “Las Cumbres” de Rancagua para testear de forma gratuita a vecinas y vecinos del sector. La iniciativa contempló la realización de 200 test para la comunidad.

Manuel Llantén, consultor de la Dirección de Desarrollo Comunitario de El Teniente, expuso que “llevamos más de 20 operativos y para nosotros es gratificante ver que la gente valore que estemos aportando con estos exámenes PCR. Codelco está al lado de los vecinos en estos momentos difíciles. Realizamos estos exámenes junto con FUSAT para que las personas y familias se sientan más protegidas”, expresó.

Marilyn Hernández, enfermera jefa de Fusat, destacó el convenio entre la cuprífera y el hospital clínico. “Hemos testeado alrededor de 1.500 personas desde septiembre y pesquisamos pacientes asintomáticos que normalmente no asisten a consultas médicas y están en sus hogares. Entonces ha sido muy bueno realizar los operativos en distintas localidades. Es importante el apoyo de Codelco porque le brinda el acceso a la toma de PCR a muchas personas”, recalcó.

La presidenta de la junta de vecinos de la villa “Las Cumbres”, Hilda Silva, valoró el operativo. “Para mis vecinos es favorable porque este tipo de operativos no se habían realizado aquí, y la gente agradece que venga un equipo especializado a tomar muestras de PCR en nuestra sede porque muchos no tienen los recursos para pagar locomoción y el examen. El Teniente ha aportado con estos operativos pero también nos ayuda mucho con las ollas comunes”, dijo.

Hasta ahora, la iniciativa se ha desplegado en las poblaciones “Dintrans”, “Baltazar Castro”, villa “Las Cumbres” de Rancagua, los sectores El Álamo, Bellavista y Los Cipreses de Coya y las municipalidades de Machalí, Olivar, Doñihue, entre otras zonas.

A NO BAJAR LOS BRAZOS EN LA PANDEMIA

Jessica Cavieres, vecina:

“Es una excelente iniciativa de Codelco porque nosotros no tenemos los recursos para tomarnos el examen en consultorios y uno aprovecha que aquí lo realizan gratis”.

Leonardo Cornejo, vecino:

“Tengo 11 años y no me dolió el examen, es bueno saber si uno esta contagiado o no porque la pandemia ha afectado al país y al mundo”.

José Rubio, vecino:

“Vine porque estuve resfriado y también con dolor de cabeza. Llegué a este operativo para tener certeza de mi diagnóstico. Considero que es un gran aporte de Fusat y El Teniente”.

Patricia Mella, vecina:

“No hay que bajar los brazos con la crisis sanitaria, me parece espectacular que Codelco y Fusat se preocupen de sus vecinos y pongan a disposición la toma de PCR. Se agradece porque aquí hay muchas familias que no tienen los recursos para hacérselo”.