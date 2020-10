“Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Mateo 6: 6-8

Desde la creación Dios quiso establecer una comunicación especial con el ser humano, pues fuimos creados a imagen y semejanza de Él.

Martín Lutero oraba dos horas diarias. Cuando tenía dificultades oraba 4 horas.

Toda oración debe ir dirigida al Padre, tal como nos enseña el Padre nuestro, nuestro; no al Espíritu Santo, no a los ángeles, no a los santos, ni a ninguna otra criatura, solo al Padre. Jesucristo mismo lo enseñó, que oraremos al Padre. Y esto lo confirmó cuando dijo e

“Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.” Juan 14:13-14

Por tanto, la oración tiene que ser dirigida a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.

“Mas tu cuando ores” ¿Qué tiene ud que hacer? Jesús nos dice que hemos de entrar en nuestro “aposento” La palabra “aposento” simplemente significa un lugar donde usted puede cerrarle la puerta al mundo y abrir las ventanas al cielo.

Jesús siempre, buscaba un tiempo para estar a solas con su Padre. A veces Él subía a una montaña, a veces iba al desierto, y a veces a un huerto. El lugar secreto es el lugar sagrado.

La evidencia de su vida de oración no es cuán bien usted ora en público, sino en lo privado.

Cuando usted entre en su aposento para orar, pase algún tiempo en silencio. Aclare su mente. Luego, preste atención para escuchar las palabras de edificación, ánimo y exhortación del Señor. “y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público”

Usted debe tener presente que “vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis”

Dios estableció la oración porque a través de ella le reconocemos a Él como la única fuente y providencia de todo lo que nos hace falta. Sin dudas, es un plan de amor perfecto para mantenerse en comunión con sus hijos

“Pedid y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque cualquiera que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, a quien, si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? ¿Y si le pidiere un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden? “Mateo 7:7-11.

Pastor: Alejandro H. Cabrera C.