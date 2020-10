Fernando Ávila Figueroa

Un accidente que pudo terminar en tragedia fue la que se produjo este martes en la comuna de Peumo. La información preliminar indicaba que había capotado una avioneta en el fundo La Rosa, por lo que rápidamente bomberos de la comuna más el apoyo de voluntarios de la de Las Cabras se dirigieron al lugar.

Ya en las dependencias del fundo se verificó que efectivamente una avioneta había tenido un accidente y de acuerdo a la información proporcionada por el Centro de Control de Tráfico Aéreo, por causas que aún se investigan, se produjo la caída de una avión fumigador, esto en el Fundo La Rosa, sector La Isla del Rio Cachapoal, en la comuna de Peumo.

Se informó que el piloto de la aeronave habría resultado ileso y la caída del avión no produjo daños a terceros o a infraestructura aledaña al sector de la caída. La experiencia del piloto resultó clave para que no se produjera una desgracia mayor, ya que realizó maniobras para poder aterrizar de una forma en que no se produjeran desgracias que lamentar.

El Primer Comandante del Cuerpo de Bomberos de Peumo, Julio Adones, aseguró que el avión fumigador al hacer la última aplicación capotó a orillas del rio, resultando ileso el piloto. Destacó que la maniobra de él se basó en aterrizar en un lugar despejado, ya que se apagó el motor de la aeronave, pero al caer sobre terreno húmedo, provocó que finalmente se volcara.

Bomberos trabajó para evitar un accidente químico con combustible, lo que finalmente no ocurrió. Carabineros de Peumo y la PDI de San Vicente de Tagua Tagua trabajaron en el lugar iniciando la investigación de los hechos.

Rodrigo López Bubert, piloto de la empresa Servicios Aéreos Agrícolas y Forestales Ltda., manifestaba que siendo 12:30 horas debido a una falla en el motor capotó en una zona boscosa al interior del fundo, resultando sin lesiones y la aeronave con daños estructurales de consideración. Se informó que mantenía su licencia de piloto comercial vigente.