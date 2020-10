Este miércoles, a las 11 horas, Deportes Santa Cruz dará inicio a la segunda rueda del torneo 2020 de la Primera B.

En el estadio Chiquihue de Puerto Montt, los pupilos de Osvaldo “Arica” Hurtado visitarán a un duro cuadro sureño, elenco que lo superó ampliamente en la ronda inicial de la competencia.

El elenco santacruzano, que no contará con el atacante David Salazar (suspendido por dos fechas tras ser expulsado frente a Copiapó) ni tampoco con su portero y capitán Rodrigo Paillaqueo, tendrá la oportunidad de dar un salto de calidad para demostrar que están para más que los últimos puestos de la tabla de posiciones.

Además, en esta fecha, podrán contar con su primer refuerzo, el defensor Andrés Díaz (ex Ñublense), pero también están a la espera de confirmar al menos un nombre más para lo que resta de temporada.

Recordemos que, el volante argentino Nicolás Del Piore (Independiente) sería nuevo jugador del equipo, pero en las huestes unionistas aún no lo confirman, pese a que en Buenos Aires ya lo dan por hecho.

Cabe consignar que, en esta jornada, se disputará la fecha completa, ya que están programados los lances entre Unión San Felipe vs San Luis, Deportes Melipilla vs Deportes Copiapó, Deportes Valdivia vs Rangers, Cobreloa vs Santiago Morning, Magallanes vs Ñublense y San Marcos vs Deportes Temuco.