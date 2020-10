Señores Senadores y Senadoras

Comisión de Minería y Energía

Senado de la República de Chile

Presente.

De nuestra Consideración;

Como representantes de 4 mil trabajadores y trabajadoras de Codelco División El Teniente y sus familias, agrupados en seis sindicatos en la Zonal El Teniente, venimos a expresarles nuestra preocupación por la dirección que ha tomado la discusión del proyecto de ley sobre Protección de Glaciales.

Lamentamos especialmente que la discusión se haya centrado en el impacto de la minería, en circunstancias que más del 95% de estos recursos naturales se ubican en el sur del país y no en zonas mineras. Su cuidado, entonces, no pasa por el impacto de nuestra actividad económica su afectación, producto del cambio climático, ha sido la misma con o sin la minería.

Entendemos que se trata de un perfeccionamiento legal que podría ser necesario – nadie podría negarse a proteger estos tesoros naturales- aunque es llamativo que los países que mejores resultados han tenido en materia de protección no cuentan con leyes específicas de glaciales.

Sin embargo, lo que no comprendemos es que , de aprobarse tal como plantean algunos senadores, este proyecto dañará gravemente a un actividad fundamental para Chile y destruirá más de 120 mil empleos a nivel nacional, impactando a familias y casi dos millones de chilenos y chilenas que directa o indirectamente viven de la minería, sector económico que aporta en torno al 10% de todo lo que produce el país.

De aprobarse el proyecto tal como está, que establece prohibición absoluta de actividades en todos los glaciales, su entorno y en el suelo o roca congelada, deberán paralizar inmediatamente su actividad las divisiones El teniente y Andina de Codelco, y los yacimientos Los Bronces y Los Pelambres. Chile perderá cada año el 25% de la producción total de cobre y cerca de 10 mil millones de dólares en ventas, sin contar otros efectos adversos en las más diversas áreas de la economía como transportes, construcción, puertos, entre otros.

No es cierto que el importante recursos natural que constituyen los glaciales esté dejado al libre arbitrio. Nuestra empresa, Codelco, ha respetado la ley y sus compromisos y ha actuado responsable y proactivamente, adecuando sus proyectos de desarrollo para no afectar a los glaciares e invirtiendo millones de dólares para cumplir todas las disposiciones ambientales que atañen a su actividad. Hace ya varios años Codelco, con apoyo de sus trabajadores y trabajadoras, comprometió públicamente no realizar desarrollos mineros que afectan glaciales.

Respetuosamente, hacemos un llamado a los integrantes de esta Comisión así como al Parlamento en su conjunto, a mirar todas las aristas y consecuencias de esta iniciativa. Proteger el medioambiente y el lugar donde vivimos no es excluyente con un proyecto de desarrollo económico sostenible. Ejemplos hay decenas en el mundo.

Como trabajadores y trabajadoras responsables con su empresa y el país, en División El Teniente nos declaramos en alerta ante esta amenaza a la fuente laboral de más de 120 mil personas y sus familias. Buscamos también el apoyo del resto de las organizaciones sindicales mineras a lo largo de Chile.

Finalmente, les pedimos que nuestros argumentos sean considerados y reiteramos a ustedes la necesidad de un amplio debate y consenso. Esta ley no puede ser un disparo en el pie y un castigo para una actividad que hoy necesitamos más que nunca para avanzar y hacer de Chile un país más justo, más igualitario y con más oportunidades.

Le saluda atentamente, Zonal de Trabajadores Codelco División El Teniente