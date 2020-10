Texto y fotos: Paola Moreno Pérez

El escenario que se vislumbra para el comercio en Rancagua no es muy alentador. Recién en marzo próximo se estima que las pymes de distinto rubro del casco histórico de la ciudad, retornen a la normalidad para recuperar las pérdidas millonarias por efecto de la pandemia y del estadillo social.

Sin embargo, otros factores también han incidido en la merma, como la baja afluencia de público –a excepción del Paseo Independencia–, la remodelación de la calle Estado y el cierre de otras arterias en el sector céntrico. Basta con caminar por calle Estado –coinciden los locatarios–

para darse cuenta de que algunos locales han bajado sus cortinas.

En ese contexto, el presidente del Comercio Seguro Rancagua Centro (CSRC), Manuel Nayte, remarca que hasta la fecha 52 negocios ya han cerrados en el casco histórico de Rancagua.

“La problemática que presenta la calle Estado es muy diferente a la calle Astorga, Bueras y Campos, porque esas calles van a permanecen cerradas, no sabemos hasta cuándo. Tenemos asociados, que son de los estacionamientos privados, que también se han visto afectados. Es complejo”, subraya.

PÉRDIDAS MILLONARIAS

Manuel Nayte insiste en que las pérdidas son millonarias para el comercio. Grafica que de un total de 320 asociados de la agrupación que representa, solo alrededor de 210 pymes están funcionando normalmente con las medidas de seguridad, como el aforo máximo y toma de temperatura.

El porcentaje promedio de las pérdidas para los comerciantes bordea entre un 45 y 47 por ciento. “Obviamente que hay algunos que superaron ese porcentaje y había unas realidades que superaban el 90 por ciento en cuanto a baja y esa baja se considera prácticamente como pérdida, por ejemplo el pago de arriendo”, afirma.

La mayoría de los propietarios de locales –asegura– no ha tomado conciencia de la situación compleja que afecta a las pymes.

“Hay algunos que han hecho un perdonazo de un porcentaje, de un 20 o 30 por ciento en el valor real del arriendo, otros que han considerado, dos o tres meses de no pago, pero es el grupo minoritario, en los demás el cobro ha seguido siendo el mismo y en las mismas condiciones y el tema es que muchas pymes se niegan a morir, porque ese es el espíritu de un pyme, es luchar contra todo”, comenta.

El impacto es fuerte entre los locatarios. De ahí que promovieron distintas campañas para paliar en parte las pérdidas para subsistir: una pymetón, campaña “levantemos cortina” y participar de un proyecto innovador como es un mall virtual.

Los locales que bajaron sus cortinas pertenecen al rubro, por ejemplo, de vestuario, lencería, salones de belleza y gimnasios. Pero tampoco están funcionado los pub y restaurante, debido a que la comuna se encuentra en la etapa dos de transición.

Erika Padilla: “Ha sido terrible”

Desde hace 13 años Erika Padilla tiene su negocio de comida al paso “Entre pub”, en la esquina de Estado con Cáceres.

Trabajaba con dos personas, pero debido a la pandemia perdieron su trabajo. Ahora su padre y su hija la ayudan en su negocio.

Lo único bueno –dice– que paga la mitad del arriendo a la propietaria del inmueble, pero “no todos tienen la misma posibilidad”.

Pero, cuál es la realidad que está viviendo con la pandemia? La locataria accedió a conversar con el diario y este es su testimonio.

“Tuve que cerrar como un mes y medio durante el tiempo que duró la cuarentena. Algunos vecinos quebraron, cerraron y ahora esto de la calle.

Cero ayuda, te mentiría si dijera que de la Municipalidad me han ayudado en algo, nada. Creo que a uno y a otro vecino los han ayudado, pero muy poco.

Te da pena y hay que aguantar hasta que más se pueda, pero ayuda de la Municipalidad en mi caso, cero”, sentencia.

¿Pero no había un compromiso de ayudarlos?

Es que varios vecinos insistieron en ir a la municipalidad, yo fui, le expliqué al joven que iba sin ganas porque en el fondo no creía que iban ayudar.

Se supone que iba a ser rápido, pero nada, era una ayuda como de 500 mil pesos.

¿Se siente decepcionada porque esperaban algún tipo de ayuda?

Sí porque el tema es como más profundo. Se supone que uno es de clase media. Le mentiría si le dijera que me ayudaron con una caja de mercadería. De hecho, tampoco hubiera recibido mercadería porque prefiero que lo reciba alguien con más necesidad que yo.

Si me dan esos 500 mil pesos, pensaba pagar la luz, que voy en 400 y algo.

¿Ha disminuido bastante las ventas por el tema de la remodelación de la calle?

Sí, ha bajado harto. Desde que empezó el estallido me bajó como un 70 por ciento (las ventas), ahora se está retomando un poco porque se puede entregar colaciones para llevar.

¿Han logrado sobrevivir?

Los pocos ahorros que uno puede tener, los perdí porque sí o sí hay que pagar la mitad del arriendo, la ayuda económica de mi papá, que en algún momento tengo que devolverle.

Han sido fondos de uno que uno cuenta para una emergencia, con el 10 por ciento también, no tenía mucho, lo recibí y todo lo gasté. Así de mal las cosas y creo que los otros vecinos están en lo mismo.

¿Cree que se van a recuperar de aquí a marzo?

Espero que se recupere cuando arreglen esta cosa, porque se supone que dicen que las ventas van a crecer, que es algo muy bonito lo que van a hacer, eso es lo que he escuchado.

Esperando, confiando y aguantando hasta el último, porque yo vivo de esto. Yo (estaré) hasta lo que más pueda, aparte igual le tienes cariño a esto porque es tu trabajo, ganas tus lucas, a lo mejor no tanto, pero que sirve para darte vuelta.

En su minuto pude ahorrar, pero ahora perdí todos los ahorros que tenía, así de tajante es la cosa.

Angélica Sánchez: “Me hizo perder mi negocio”

Angélica Sánchez es dueña de la confitería JK y desde hace 13 años que su negocio funciona en la primera cuadra de calle Estado.

Es viuda y vive con su hijo en el mismo inmueble que arrienda, y nos entrega su testimonio de lo que está viviendo, a causa de la pandemia, post estadillo social y ahora de la remodelación de la calle Estado, que –asegura– provocó que prácticamente perdiera su negocio.

Desde hace tres meses que ha tenido que “sacar 500 mil pesos de mis ahorritos” para sobrevivir porque “siempre está la esperanza, a lo mejor todo se soluciona”. Además, también paga arrienda, aunque la propietaria le hizo “una rebajita, que la agradecimos”.

¿Cómo la afectó la pandemia?

“Personalmente me afectó, sufrimos en la noche con los muchachos que hacían delincuencia, después la enfermedad y por último estos trabajos. Justo cuando teníamos dos cosas graves que nos bajaron las ganancias.

Se debió haber elegido otro momento, después de la pandemia pudo haber sido, a mí me hizo perder el negocio porque yo ya no puedo seguir acá, no puedo seguir sacando plata de mi bolsillo, soy una simple arrendataria, no soy dueña de este local… a mí me hizo perder mi negocio”.

¿Cree que se va a recuperar?

Como los trabajos se han alargado, por lo menos hasta marzo, es demasiado. He buscado arriendo en otro lugar. No voy a estar dando dos millones y medio más pues, porque con eso me instalo en otro negocio. Estuve dos meses sin trabajar ni un día y pagando arriendo.

Si no hubiera tenido esos ahorros, pero de qué me sirvió tanto sacrifico. Dormía dos o tres horas diarias, porque esto se llenaba con los cabros de los pub. Y ese sacrificio que yo lo guardé y ahorré, he tenido que pagar.

La verdad es que ya no doy más, me gusta, pero con los trabajos en la calle…para mí se me tornó oscuro.

El Proyecto de Remodelación

El mejoramiento de la calle Estado es la primera etapa de un proyecto que busca el mejoramiento del espacio público de las calles del Estado, Cuevas, Campos y Paseo Independencia, de la ciudad de Rancagua. El objetivo principal de este proyecto, es consolidar el eje del paseo de calle del Estado como un paseo semi-peatonal, devolviéndoles gran parte de esta calle a las personas y manteniendo una vía de circulación, mejorando de manera integral este espacio público.

Este es el proyecto urbano más importante de los últimos años en la comuna, el que se ejecutará en tres etapas:

Remodelación de la Calle del Estado en un paseo semipeatonal entre Cuevas y Alameda.

Construcción de un paseo semipeatonal en calle Campos entre Independencia y Cuevas.