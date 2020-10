La alcaldesa de Olivar, Práxedes Pérez Aránguiz, manifestó su postura como sostenedora de los cuatro establecimientos municipales, respecto a un eventual retorno a clases presenciales durante el 2020. La jefa comunal, señaló que “se mantendrá la modalidad remota por tres grandes motivos, los cuales han sido ampliamente debatidos con la comunidad educativa”.

“Lo primero que hemos priorizado es no poner en riesgo la salud de las comunidades educativas, que aunque se tomen todas la medidas de resguardo de seguridad, tales como el uso de mascarillas y protectores faciales para el trabajo escolar presencial , y de medidas de higienización tales como lavado frecuente de manos, uso de alcohol gel desinfección periódica de salas y disminución de alumnos por sala, y de un trabajo escolar en horarios distintos, etc; no da la certeza que no se den contagios que pongan en riesgo la salud de nuestros alumnos, docentes, asistentes de la educación, apoderados y consecuentemente de las familias Olivarinas”, comentó la edil.

En la misma línea, señaló que “el segundo motivo responde a los resultados de las encuestas realizadas por los equipos directivos a las comunidades educativas, donde los apoderados reforzaron la inconveniencia de volver a las clases presenciales. De hecho mayoritariamente los apoderados exponen que no enviarán a sus alumnos a clases presenciales por el riesgo de contagio de sus pupilos y consecuentemente de sus familias”.

Finalmente, sostuvo que “si bien las clases remotas no son iguales a las clases presenciales, principalmente por la interacción directa en un proceso de socialización y afectividad, los Establecimientos Educacionales de la comuna han velado por el cumplimiento de los objetivos, de los contenidos y de las habilidades a desarrollar en los alumnos.

Respecto al desarrollo del año académico 2021, la alcaldesa de dicha comuna indicó que se mantendrá a la espera de las indicaciones y propuestas de las autoridades educacionales.