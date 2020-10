Sin lugar a dudas esta semana ha sido noticiosa, más bien un fin de semana donde todo cambió, no sólo por el aplastante triunfo del apruebo sino también por el anuncio del paso a la fase 3 de Rancagua, Graneros y Machalí. Pero la vida sigue, no quiere decir con esto por ningún motivo que la crisis pasó, no nada de eso ha sucedido.

Las motivaciones de la profunda rabia expresada en las calles hace un año en el estallido social siguen ahí, por lo menos sabemos que existen y el terminar con las desigualdades y con los abusos está en el centro de toda discusión, lo mismo sucede con el virus. Pero los niños seguirán naciendo, los jóvenes egresando del colegio, celebraremos la navidad y deberemos seguir trabajando para ganarnos nuestro sustento diario. Pero todo cambio, las agendas políticas ya no son las mismas, así muchos proyectos deberán necesariamente cambiar para adaptarse a esta nueva realidad.

Pero cuidado, no por la vuelta a clases o apertura del comercio esto acabó, tan rápido y sorpresivamente como en marzo el virus puede volver, así lo vemos en Europa que esta sufriendo una devastadora segunda ola. Así mismo, pese al proceso constituyente, las manifestaciones y multitudinarias marchas puede resurgir si es que los chilenos no sienten que fueron escuchados y no se observan luego avances concretos, o más que avances, cambios que afecten realmente la vida no solo de los más necesitados sino más que nunca de la siempre abandonada clase media. Los más necesitados reciben a buena hora apoyo estatal, y los más ricos tienen los recursos para solventar sus necesidades, pero es la clase media la que debe con sus propios recursos enfrentar el acceso a la salud, a la vivienda y a la educación. Es la clase media sin ningún tipo de apoyo la que se endeuda y la que mayoritariamente ha sufrido con esta pandemia, especialmente con la destrucción de empleos que ha significado.

Entremedio de todo este panorama los días siguen avanzando y nada sabemos sobre el plan de descontaminación por PM 2,5, plan que cuestionamos en lo que conocemos por su generalidad, por atacar solo a la leña dejando olvidadas las fuentes del 44% de la contaminación y que no está financiado. Situación más grave aún cuando ciertamente las prioridades presupuestarias deberán cambiar. Seguimos esperando a que desde La Moneda indiquen que sucederá con este plan que está estancado en el comité de ministros.

Luis Fernando González V

Sub Director