Ximena Mella Urra

Tras iniciada esta crisis sanitaria en marzo pasado, los cines del país fueron uno de los primeros sitios públicos en cerrar. Hoy la “nueva realidad” por el Covid 19 nos obliga a vivir en confinamiento y a usar masivamente las distintas plataformas digitales para todo. El panorama de “ir al cine” se ha modificado y ahora podemos disfrutar de entretenidos estrenos del cine mundial en la comodidad y seguridad de nuestro hogar y por cualquier dispositivo y móvil que prefieras.

Es así que Cining (una empresa de BF Distribution)en colaboración con Cinemark Chile, dieron comienzo a los jueves de estreno semanales mediante la modalidad de cine en línea.

Para ingresar a la función de cada película, el público deberá comprar un Código de Acceso Único (PIN) el que tienen una validez anunciada por el mismo sitio. Posteriormente a la compra, y mediante el uso de un navegador web, el usuario deberá ingresar al enlace indicado en la confirmación de compra, e ingresar el Código de Acceso Único (PIN) para así ver la película respectiva en su dispositivo a elección, desde un televisor hasta un celular.

Este mes son dos los estrenos que destacamos y que hoy podrás disfrutar desde la comodidad de tu casa. Se trata de “No Matarás” y de “Juego Perverso”, dos thrillers que te mantendrán pegado a tu sillón de principio hasta el final. Y celebramos además la vuelta de nuestros concursos para todos nuestros seguidores y lectores. Solo sigue constantemente nuestras redes sociales para informarte de estos.

La primera cinta está protagonizada por el español Mario Casas, quien interpreta a Dani, un buen chico que durante los últimos años de su vida se ha dedicado exclusivamente a cuidar de su padre enfermo, decide retomar su vida tras la muerte de éste. Justo cuando ha decidido emprender un largo viaje, conoce a Mila(interpretada por Milena Smit), una chica tan inquietante y sensual como inestable, que convertirá esa noche en una auténtica pesadilla. Las consecuencias de este encuentro llevarán a Dani hasta tal extremo, que se planteará cosas que jamás habría podido imaginar. Esta película se ha convertido en una de las películas revelación y su ritmo, banda sonora y fotografía de claroscuros la han hecho una de las cintas españolas más comentadas de la temporada. Bajo la dirección David Victori, se muestra el fuerte cambio de rol del actor, que se pone en la piel de un chico atormentado que en cualquier momento puede estallar.

El segundo thriller psicológico estadounidense con recorrido en festivales de género, se llama “Juego Perverso” (Nombre original: Braid), descrita por los críticos como “Un retorcido viaje hacia la locura”. Escrita y dirigida por Mitzi Peirone, cuenta con un reparto conformado por Madeline Brewer (Hedgehog), Imogen Waterhouse (Animales nocturnos), Sarah Hay (Cisne negro) y Scott Cohen (As You Are), entre otros. Su historia nos muestra a dos mujeres que deciden robar a su amiga millonaria que vive en un auténtico mundo infantil y de fantasía. Para ello, las protagonistas diseñarán un maléfico plan que incluye un perverso juego para conseguir el premio.