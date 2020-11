Aunque aún hay algunas iniciativas legales pendientes que podrían hacer variar el escenario, se ve poco probable que las inhabilidades cambien, por lo que este mes de noviembre seguramente veremos varios cambios. Es que las autoridades que quieran optar a ser parlamentarios -bajo la actual ley- deben renunciar un año antes de la elección, esto es el 21 de noviembre de este año.

Así el alcalde de Rancagua Eduardo Soto, el de Machalí José Miguel Urrutia entre otros dejarían sus cargos a fines de este mes, serán los respectivos consejos municipales quienes de entre sus miembros deberán elegir a los nuevos alcaldes, quienes terminarán el periodo en Abril y seguramente querrán competir para ser los próximos alcaldes.

Recordemos que por el solo imperio de la ley el actual periodo de los alcaldes y concejales fue prorrogado hasta abril, ya que originalmente la elección municipal debería haber sido el pasado 25 de octubre, pero tras la postergación del calendario electoral por la pandemia quedó para el próximo año.

Pero también en el gobierno regional debería haber renuncias, tanto los gobernadores de Colchagua y de Cachapoal Yami Ethit y Felipe Uribe han reconocido haber sido sondeados, lo mismo han señalado en privado algunos seremis, sin embargo, nada hay seguro ya que los partidos no han manifestado como se escogerán a los candidatos. Quien también no descartaría la idea de ser candidato es el ex intendente y actual subsecretario de Desarrollo Regional Juan Manuel Masferrer, al tiempo que no han ocultado su intención de ser candidatos al senado los actuales diputados Javier Macaya y Juan Luis Castro. Falta saber si la diputada Alejandra Sepúlveda, que no puede repostular a la cámara baja, irá por un cupo en el senado.

También hace un par de semanas se rumoreaba que la actual intendenta renunciaría para ser candidata a la cámara de diputados, situación que iría de la mano de la renuncia del actual ministro de Agricultura Antonio Walker para ser candidato al senado y una eventual llegada del diputado Ramón Barros a La Moneda. Pero fue el propio ministro quien descartó esta opción en entrevista con este medio, sin embargo, en declaraciones a El Mercurio señaló que le gustaría ser constituyente, el problema es que para ser candidato a redactar la constitución solo están obligados a dejar sus cargos al momento de inscribir las candidaturas y no ahora en noviembre.

No es una decisión fácil, ya que significa dejar los cargos sin tener certeza alguna ni siquiera de ser efectivamente candidatos, ya que para cada cupo hay varios aspirantes en cada partido, donde una de las opciones para dirimir los cupos es la realización de primarias, por lo que nada de lo dicho acá es una certeza, pero seguramente varias caras nuevas habrá entre nuestras autoridades en diciembre, solo esperamos que ante estas posibles renuncias el gobierno central actúe rápido nombrando a los remplazantes y no pasen varios meses como ocurrió con el nombramiento de un nuevo seremi de Salud.

Luis Fernando González V.