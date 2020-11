«En este minuto es necesario que todas las fuerzas políticas y, sobre todo la oposición, apliquen criterio y sangre fría para tener la votación (…) cualquier metida de pata puede echar por la borda todo el proceso», señaló la diputada Pamela Jiles, refiriéndose a los acuerdos con que se habría llegado con parlamentarios oficialistas para apoyar el segundo retiro del 10% de las AFP.

No nos pronunciaremos en particular sobre el proyecto del retiro, pero no podemos dejar de decir que tiene razón la parlamentaria. Es necesario que las fuerzas políticas, de todos los signos, apliquen criterio y se logren acuerdos que finalmente nos favorecerán a todos, no vale la pena distraerse en peleas políticas que finalmente no hacen que un sector u otro triunfen, sino que causan un descredito de la clase política en general.

Por algo la encuesta Auditoría a la Democracia, elaborada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reveló que 9 de cada 10 chilenos considera que tanto el Congreso como las colectividades políticas, realizan muy mal o mal la función de representar los intereses de los ciudadanos. Tal cifra corrobora las conclusiones de otros estudios de opinión, en relación al descontento de la ciudadanía con el funcionamiento del sistema político y sus instituciones.

La gente votó aplastantemente por un cambio el pasado 25 de octubre, y no sólo por un cambio de la Constitución sino también de una manera de hacer política desde trincheras ideológicas que no permiten avanzar en ningún sentido. Son los acuerdos lo que realizan los cambios. Incluso la redacción de una nueva Constitución deberá ser necesariamente mediante acuerdso, primero para lograr los 2/3 necesarios para plasmar algún derecho en la Carta Magna y finalmente un acuerdo social más amplio en un plebiscito ratificatorio de la nueva ley máxima.

Luis Fernando González V

Sub Director