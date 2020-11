Gisella Abarca

Desde el 2021 desaparecerá la figura del Intendente Regional nombrado por el Presidente de la República de turno y surgirá la del Gobernador Regional, el cual será electo por la comunidad territorial. Será éste el que tendrá la responsabilidad de repensar la región, administrando y gestionando distintas áreas de desarrollo como máxima autoridad regional por sobre las figuras gubernamentales. La figura de esta nueva autoridad tendrá un alto nivel de relevancia, ya que marcará el diseño regional con una perspectiva que cada candidato represente.

En esta línea, el próximo 29 de noviembre, se realizarán las elecciones primarias en que un sector de la oposición definirá quién será su candidato a Gobernador Regional para la región de O’Higgins de cara a los comicios del 21 de abril del 2021. Tres nombres tendrá esa papeleta: Juan Carlos Latorre (DC), Fernando Verdugo (PR), y Pablo Silva (PS).

Con el ex Intendente Regional, Pablo Silva Amaya, es que conversó El Rancagüino quien fue enfático en declarar “desde que existió la posibilidad a ser Gobernador Regional me interesó participar, porque creo que ya tengo la experiencia, tengo el conocimiento y conozco muy bien la región, tengo las capacidades personales para hacer una buena labor”, subrayó.

Y es que sus inicios como dirigente de Ferias Libres y de Comité de Vivienda, además de su crecimiento profesional que desarrolló a través de distintas funciones en municipios en comunas como Rancagua, Malloa, San Vicente y Quinta de Tilcoco.

“Yo sé hacer la pega, he estado adentro, por lo tanto, queremos trabajar con la comunidad para cambiar esta región. La Gobernación Regional es un nuevo cargo, en el sentido que reemplaza al Intendente, pero es elegido por voto popular, no es designado por Presidentes de la República y en ese sentido da mucho más libertad a la región de ampliar su propio desarrollo, su proyecto y definir qué es lo que quiere hacer y no a nivel macro. Dar solución efectiva a la comunidad”.

En esta línea Silva Amaya afirmó que uno de sus máximos anhelos es generar programas que recojan las demandas y realidades descentralizando la región; es decir, acoger lo que ocurre no solo en las grandes urbes de O’Higgins, sumando también a las localidades “Recorrí la región primero como seremi de Obras Públicas, luego como Intendente, lo que me permitió conocer la realidad de la región, pero además hemos estado conversando con gente de todos los sectores viendo sus necesidades, son muy distintas las realidades de la gente de Rancagua, de Puente Negro, de Paredones o de Navidad, cada uno tiene su propia realidad y necesidades de urgencia, para algunos es importante que les solucionemos el tema de alcantarillado, a otros no les llega agua potable, otros quiere un campo deportivo y eso es lo que estamos escuchado para desarrollar un programa participativo”.

“QUEREMOS CONSTRUIR UN PROGRAMA DE DESARROLLO PARTICIPATIVO”

El precandidato manifestó que la línea de su qué hacer va ligada a una fuerte participación ciudadana “Después del 18 de octubre del 2019 y especialmente el 25 de octubre del 2020, la gente dijo otra cosa, quiere ser partícipe de lo que pasa en el país y en la región, por lo que queremos construir un programa de desarrollo de la región participativo, con la comunidad para que podamos responder a esas demandas, que podamos trabajar con los vecinos de todos los sectores, tenemos muchos proyectos que tienen que ver con matriz energéticas, energía solar para algunos sectores, la red de caminos queremos complementarla, vamos a estar viendo cómo mejorar el tema de vivienda en la región, son muchos temas, pero queremos aterrizarlos a lo que nos dice la gente, que la gente priorice y veamos no solamente los grandes proyectos de la región; sino que también como ir solucionando los temas puntuales”.

En cuanto a la cesantía que golpeó fuertemente a los trabajadores, el precandidato a Gobernador de Regional, Pablo Silva agregó “Esta pandemia dejó a mucha gente sin trabajo, especialmente a los microempresarios, a los del pequeño emprendimiento y tenemos que ver cómo ayudarlos, cómo apoyamos al turismo interregional y al más pequeño, sobre todo las que están más perjudicadas son las mujeres jefas de hogar, porque quedaron sin empleo y muchas no pueden salir a buscar trabajo porque no tienen donde dejar a sus hijos como lo hacían antes en colegios o jardines, tenemos que buscar programas para las mujeres jefas de hogar. Con nuestro equipo estamos viendo el tema de género que será transversal en nuestro programa”.

Amaya Silva expuso que “El desarrollo de la región tiene que estar construido entre todos, y ésta es una de las regiones que tiene los ingresos más bajos del país, pero también los más altos, entonces hay que empezar a fortalecer el capital humano para desarrollar esta región”.

En cuanto a ciencia y educación, Silva sostuvo “Queremos también invertir en investigación científica, en innovación, el tema de educación también es importante, los estudios arrojaron que la primera instalación del CFT de la UOH sea en San Vicente, pero nosotros queremos proponer que por lo menos sea uno en cada provincia y si al futuro podemos ampliarlo a que haya en más comunas de la región, lo vamos a hacer, porque queremos darle la oportunidad a los jóvenes de estudiar una carrera técnica los que quieran y ya tenemos la oportunidad que estudien una carrera profesional en la UOH”.

El ex seremi del MOP finalizó diciendo “Estamos entusiasmados, queremos hacer muchas cosas, tengo las capacidades profesionales para hacerlo, pero sobre todo tengo la ventaja de conocer el trabajo desde dentro, de haber sido dirigente vecinal, por lo tanto me es más fácil de conversar con la gente y soy una persona muy cercana a la comunidad”.

Por ahora, Silva Amaya debe sortear un primer gran paso: ganar las primarias del bloque progresista frente a los candidatos Juan Carlos Latorre y Fernando Verdugo, lo que le permitirá seguir en la carrera por lograr el Gobierno Regional que será elegido por la ciudadanía el próximo mes de abril del 2021.