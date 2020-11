Gisella Abarca

Una triste noticia pone en la palestra nuevamente la situación que ya hace dos años han denunciado dirigentes de la Fenats Nacional SAMU-SAR que se relaciona a la falta de ambulancias y el mal estado de los móviles, lo que en varias oportunidades ha mantenido al SAMU Región de O’Higgins en estado de alerta por la compleja situación que afectaría la labor del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU).

Situación que cobró su víctima el miércoles 21 de octubre, según cuenta José Acevedo Silva cuando su suegro Mario Arce Marchant fue a comprar a un almacén del barrio, en la Villa Los Usares de Rancagua, sin saber que no volvería con vida a su casa. “El miércoles mi suegro se dirigió a comprar a un negocio cercano, alrededor de una cuadra, él se estuvo tratando casi por un año de una enfermedad donde no nos dieron un diagnóstico preciso, cualquier esfuerzo que hacía se caía, esto le había ocurrido dos veces y en esta tercera oportunidad no resistió”, expone.

José Acevedo relata que “alrededor de las 6 de la tarde, mi suegro fue a comprar al almacén que queda como a una cuadra de la casa, y en el trayecto se descompensó al medio de la calle, unos vecinos lo asistieron y nos avisaron que se encontraba tirado. Los vecinos llamaron a la ambulancia, esperamos alrededor de 5 a 10 minutos la ambulancia, pero nunca llegó. Cuando llamaron, dijeron que de las cuatro ambulancias, dos solamente se encontraban en funcionamiento y esas dos estaban ocupadas, por lo que había que esperar”, expone Acevedo aún acongojado.

“Mi suegro estaba en el piso, sangrando porque se había pegado en la cabeza, traté de auxiliarlo, hacerle reanimación, él trató de respirar. Llegó un vecino con el auto y lo llevamos al hospital, llegamos muy rápido, lo atendieron, estuvimos unos 15 minutos a la espera de información y nos notificaron que falleció. Después, volví a la casa a cambiarme la ropa de la pega, y la ambulancia llegó al lugar como 40 minutos después de la notificación del fallecimiento”, recuerda con tristeza José Acevedo Silva quien este lunes acudió hasta la PDI a realizar las denuncias correspondientes para determinar posibles responsabilidades en la muerte de su suegro Mario Arce Marchant.

“UNO NO SOLICITA UNA AMBULANCIA POR ANTOJO, UNO LLAMA CUANDO ES UNA NECESIDAD DE VIDA O MUERTE”

No obstante, esta no sería la única situación a la que el SAMU habría tenido tardanzas en el servicio o no habría llegado, denuncia la Presidenta de la Junta de Vecinos de la población Costa del Sol I, María Cruz Cruz “Teníamos una dirigente, la señora Julia Jiménez que estaba muy complicada de salud, sentía el pecho apretado, estaba ahogada, se solicitó ambulancia del SAMU, nos hacen preguntas de todo lo que sentía el paciente y nos dicen que no tenían ambulancia. Como quedaba cerca la comisaría Diego Portales, la familia acudió a Carabineros para pedir que solicitaran ambulancia, ellos tampoco tuvieron respuestas positivas de SAMU. Llegué al domicilio de la señora Julia y llamamos al alcalde Eduardo Soto para que nos ayudara a gestionar ambulancia de consultorio, por lo que comunicó con don José Antonio Cavieres (Director de la División de Salud) hicieron el nexo y nos facilitaron ambulancia del Cesfam 6, en ambulancia del Cesfam la trasladaron al Cesfam 4 le prestaron los primeros auxilios, la estabilizaron, luego la trasladaron al Hospital Regional. Toda esa gestión se tuvo que hacer debido a que la ambulancia de SAMU nunca llegó”.

La dirigente agrega que “El jueves 15 de octubre llamamos a la ambulancia y llegó tardía, ésta era una vecina del pasaje El Abra que sufría de crisis de asma donde la ambulancia tardó en llegar y cuando llegó ya no había nada que hacer. Cuando llegó SAMU le hicieron los primero auxilios, los paramédicos hicieron todo lo que pudieron, pero falleció de un paro cardiorespiratorio. Si los doctores que están a cargo de las emergencias no derivan las ambulancias en el tiempo adecuado, nada pueden hacer los funcionarios, porque las derivan tarde”.

Cruz expone que el viernes 23 de octubre se suscitó otra emergencia con un adulto mayor del sector, del pasaje El Abra, “se llamó la ambulancia y tampoco llegaba. Es un adulto mayor que vive solo, estaba convulsionando, llamamos a la ambulancia y no llegaba. Yo estaba fuera de Rancagua y tuve que gestionarla con Carabineros de San Antonio que se comunicaron con Carabineros de Rancagua que gestionaron la ambulancia para que llegara más rápido, pero a veces ni así llega. Ese día Carabineros llegó al lugar y ahí decir la magnitud de la gravedad del caballero. Él está ahora en el Hospital Regional”, cuenta la dirigente.

María Cruz expone “Nos ha pasado muchas veces que pedimos ambulancias, nos piden todos los datos, pero más allá a lo que acongoja a decir es un infarto, eso no lo podemos saber nosotros y cada segundo cuenta. Uno no solicita una ambulancia por antojo, uno la llama cuando es una necesidad de vida o muerte, si no hubiese sido por Carabineros el abuelito hubiese fallecido. Las tres situaciones que se nos han generado en el sector han sido en menos de un mes y hemos tenido que acudir a Carabineros para que venga ambulancia y a veces ni así llega”.

Así lo ratifica el Capitán Sebastián Pazo de la Tercera Comisaría Rancagua Oriente “Estas situaciones se deben a las constantes coordinaciones que mantenemos con todos los organismos de seguridad y de urgencia tanto Ambulancias, Bomberos, Carabineros, PDI, lo que se traduce es que se llega al sitio donde está ocurriendo alguna urgencia de requerir el apoyo de algún otro organismo si la ciudadanía no ha podido tomar contacto con ellos ya sea por saturación de los números de emergencia, lo hacemos de forma interna, lo agilizamos y esto es una comunicación directa que se traduce claramente en una oportuna llegada y respuesta en que se ve favorecida la ciudadanía”, aseguró el Capitán Pazo.

Presidenta SAMU SAR, Patricia Parra:

“HEMOS DENUNCIADO LA FALTA DE MÓVILES Y NADIE NOS HA ESCUCHADO”

La falta de ambulancias denunciada los vecinos de Rancagua estaría dificultando la cobertura del servicio SAMU en Rancagua, lo que ratifica la Presidenta SAMU SAR, Patricia Parra “Es algo que lamentablemente siempre hemos denunciado la falta de móviles y nadie nos ha escuchado. Yo escuché de este caso (Mario Arce Marchant) y le pregunté a la doctora que estaba de turno y me dijo que efectivamente había solamente en Rancagua dos móviles de cuatro”, apuntó.

Agrega Parra “aquí teníamos dos móviles y esos dos móviles andaban en procedimiento, entonces cuando llamaron para el paciente, la doctora efectivamente les dice que van a tener que esperar porque no tienen móviles y como era un tema que el señor se desvaneció, no se puede activar un móvil de Graneros o de Rengo porque el tiempo de respuesta es muy largo. Estuvieron esperando que llegara un móvil, y en cuanto llegó se despachó pero ya era tarde, porque cuando llegaron al lugar, ya se habían llevado al paciente en un vehículo particular”.

La Presidenta SAMU SAR, agrega así “es difícil para el SAMU dar respuesta a toda la comunidad”.

Agrega “del 2018 que estamos denunciando que estamos con problemas en las máquinas, en redes sociales hemos publicado un montón de veces que estamos con falta de móviles, nos ganamos hasta una demanda por parte del Servicio de Salud O’Higgins, porque lo que publicábamos era ‘falso’, pero la comunidad se está dando cuenta que no es falso lo que decimos cuando hablamos que los móviles están en mal estado”.

Parra agrega “Nos hemos reunido con representantes del Minsal por la falta de móviles y hemos informado al Ministro Paris los problemas que tenemos con el tema de los móviles. Tenemos una dotación regional de 15 máquinas y lo que dice el Minsal es que no puedes tener mayor dotación, no podemos tener máquinas de reposición y en caso que falle una poder agarrar una máquina y sacarla a transitar. Lo que hemos solicitado de hace mucho tiempo es tener dos o tres móviles de reposición para poder seguir dando respuesta a la comunidad, pero han hecho vista gorda”

En tanto el Dirigente SAMU SAR, Iván Pérez apunta los dardos del problema a los mandamases del SAMU “la solución parte netamente por la jefatura, porque saben que tienen que contar con cuatro ambulancias que todavía es poco para Rancagua. Ellos dicen que las ambulancias están activas en toda la región, y eso es mentira porque los mismos funcionarios han dicho que en la plataforma Telegram cuando se está trabajando con tantas ambulancias hay que bajarlas, porque tienen que estar las 14 máquinas trabajando, que todas están operativas”,

Pérez agrega “es un problema de índole de jefatura, además hay cargos que no han sido cubiertos como es debido, faltan conductores, Tens, los mueven de una base a otra, faltan reemplazos pero que tengan la experiencia. Aquí hay que hacer una autocrítica desde la jefatura, porque son ellos los que tienen que cubrir los móviles”.

Detalla que “Todos estos hechos ocurrieron cuando había dos móviles, porque los otros dos móviles estaban ocupados. Ellos pueden decir que estábamos trabajando con cuatro móviles, mentira. El único día que se trabajó con tres móviles fue el sábado 24 de octubre, pero quedó en panee en la noche y volvió este martes 27”.

Integrante de la Comisión de Salud, Diputado Juan Luis Castro:

“Voy a plantear el problema del SAMU en la próxima Comisión de Salud, que den una explicación de más alto nivel”

El Integrante de la Comisión de Salud, Diputado Juan Luis Castro lamentó la situación en que falleció don Mario Arce “porque se conjugan dos cosas, que era un caso de extrema gravedad en vía pública, es decir no había nada en que pudiera estar por sobre la llamada que hicieron esos familiares reiteradamente expresando la situación de inconciencia que estaba en la calle en el momento en que sucedieron las cosas, pero como no llegaba nadie decidieron llevarlo por sus medios y lo ingresan al establecimiento de salud, pese a las maniobras que se hicieron durante media hora dentro del servicio de urgencia, no se pudo rescatar”.

El parlamentario agrega “ No estoy buscando una culpabilización de alguien en particular de lo que sucedió, pero tendrá que haber una explicación de parte del Servicio de Salud O’Higgins, porque estando a tan poca distancia con las Bases Samu, un llamado a tiempo, con una gravedad extrema que se expresa, es difícil poder justificar que llegue tarde una ambulancia para quien ameritaba en esos minutos atención”, subraya Castro.

“Los dirigentes gremiales del SAMU han sido reiterativos en señalar que no hay condiciones objetivas de suficientes móviles disponibles en la base de Rancagua, esto no es de hoy, es de mucho tiempo y lo han venido reiterando con persistencia, lo han ido objetivando, y en eso han advertido lo peligroso y vemos un ejemplo de ello de no contar con todos los móviles necesarios que debieran ser como mínimo cuatro para la ciudad de Rancagua que actualmente serían solo dos los que están disponibles”. Castro finalizó diciendo “Aquí hay una responsabilidad que debe ser asumida por la autoridad del Servicio de Salud y del SAMU y que nos expliquen si esto está sucediendo y aquí hay una víctima que talvez se pudo haber salvado. Es una falta de auxilio que no puede quedar sin que haya medidas de corrección, porque es un servicio público prehospitalario que debiera estar funcionando de manera óptima. Voy a plantear el problema general del SAMU en la próxima Comisión de Salud, que den una explicación de más alto nivel que debe ser resuelto por las autoridades”.

Vicepresidente comisión de salud del Consejo Regional, German Arenas:

“En la Sesión Plenaria voy a dar a conocer los hechos para convocar una Comisión de Salud a la brevedad para analizar esta lamentable situación”

El Vicepresidente comisión de salud del Consejo Regional, German Arenas al momento de lamentar la situación en que pacientes perdieron la vida esperando una atención de salud explicó que en el año 2018 el Consejo Regional en conjunto con el Ministerio de Salud y el Servicio de Salud O’Higgins establecieron un convenio de programación en salud por un monto de 321 mil millones, de los cuales 26 mil millones pertenecen al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

En ese convenio de programación –explicó- iban recursos destinados para diferentes áreas de atención de salud donde se incluían 23 ambulancias para la red asistencial, de las cuales 20 ambulancias eran para diferentes hospitales y tres ambulancias de emergencias para el SAMU, todas ellas fueron entregadas, asegura el Consejero Regional.

En agosto de este año, informó Arenas, se aprobó otro proyecto de reposición de ambulancias de emergencia básica para la Atención Primaria de Salud (APS) perteneciente a la red de urgencia del Servicio de Salud O’Higgins, donde se aprobaron 1.160 millones que correspondían a 22 ambulancias para 19 comunas de la región en un proyecto presentado por el Servicio de Salud y trabajado en conjunto con la Asociación de Municipios de O’Higgins y el Consejo Regional, las que están en trámite administrativo; es decir el Gobierno Regional aún no recibe el visto bueno del Gobierno Central para la liberación de recursos.

“Con el espíritu de fortalecer la red integrada de urgencia y mejor los tiempos de respuesta es que surge esta iniciativa de la reposición de estas ambulancias de emergencia básica y de este proyecto que fue aprobado en el mes de agosto”, asegura Arenas.

Por lo que agrega que “Es lamentable e inaceptable que un paciente muera esperando una atención de salud, eso no puede ocurrir. La Comisión de Salud del Consejo Regional debe tomar cartas en el asunto y en la Sesión Plenaria voy a dar a conocer los hechos ocurridos para convocar una Comisión de Salud a la brevedad posible para analizar esta lamentable situación y con ello ejercer la presión y acelerar que esta modificación presupuestaria se lleve a cabo a la brevedad para que la reposición y compra de las 22 ambulancias esté a la brevedad; además para que nos den a conocer el estado de las ambulancias que fueron compradas por el CORE y que esperamos que estén de forma operativa, porque esta situación en ningún instante se puede minimizar el déficit de ambulancias, porque si desde el Consejo Regional y desde la Comisión de Salud se han impulsado este tipo de iniciativas para fortalecer la red con ambulancias, era para que este tipo de situaciones no ocurra”.

Arenas recordó que del año 2018 al 2020, se han aprobado recursos para la adquisición de 45 ambulancias nuevas y reposición con el objetivo que situaciones de déficit de ambulancia no se presentaran.

Servicio de Salud O’Higgins

“Se está trabajando para la adquisición de tres móviles avanzados que estarían en el mes de diciembre”

Junto con lamentar el fallecimiento de un vecino de Rancagua producto de una caída en la vía pública el pasado miércoles 21 de octubre, por medio de una declaración pública, el Servicio de Salud O’Higgins informó que ante la consulta realizada por diario El Rancagüino

“Se recibió llamada al Centro Regulador SAMU, pasadas las 17.50 hrs., solicitando una ambulancia para persona con pérdida de conocimiento y golpe en la cabeza. La operadora responde que los móviles están en terreno, y que se le enviará lo antes posible. No obstante ello, se le envía a las 17.57 hrs. un móvil avanzado con reanimador y enfermero hasta la dirección dada por quien solicitó la ambulancia, no encontrando a nadie en el lugar y retornando al SAMU a las 18.22 hrs”.

En la declaración agregan que “Sobre estos horarios, tenemos la hoja de ruta de control de vehículos, la bitácora del conductor, los audios entre el conductor del móvil y la central, y el reporte del GPS del vehículo, que dan cuenta de la veracidad de lo indicado”, expone el escrito.

El documento agrega “Reiteramos que lamentamos el deceso del vecino que sufrió el accidente, quien fue trasladado por terceros hasta Urgencia del Hospital Regional donde realizaron maniobras de reanimación avanzadas por 32 minutos, constatando como hora del fallecimiento a las 18.34 hrs”.

Finalmente, agrega el escrito del Servicio de Salud O’Higgins “queremos ser enfáticos y categóricos en señalar que la ambulancia se presentó en el lugar lo más rápido posible. Para dar tranquilidad y transparencia a la familia del fallecido, estamos abiertos a entregar toda la información que sea necesaria, pues el SAMU respondió a la llamada”, aseguran.

SOLO 12 DE 15 AMBULANCIAS ESTÁN FUNCIONANDO

Consultado respecto al funcionamiento del SAMU y si este servicio estaría funcionando con los móviles adecuados para dar respuesta a la red asistencial en la región, desde el Servicio de Salud O’Higgins expusieron que “La extensión de nuestra red hospitalaria y la distancia de muchos centros poblados, además de la extensa y compleja red vial, hacen que necesariamente se deba administrar la actual dotación de ambulancias para distribuirlas por toda la región, lo cual hace que en la capital regional se produzca un desfase en cuanto al número de móviles que deberíamos tener en relación al número de habitantes. No obstante ello, se está trabajando para la adquisición de tres móviles avanzados que estarían en el mes de diciembre”.

En el escrito la entidad de salud expone “Actualmente hay 12 ambulancias operativas de una dotación de 15 a nivel regional. De ellas, todas las avanzadas están operativas. Las 3 no operativas es producto de fallas mecánicas y se encuentran en taller, y se espera que una de ellas esté reintegrada en una semana más”.

Agregan “A todos los móviles funcionando, hay que agregar el gran apoyo que brinda la red de APS y el SAR, con quienes se mantiene un trabajo muy coordinado ante situaciones de emergencia”.

Finalizan diciendo “Cabe recordar que SAMU no sólo cubre la respuesta primaria, que es la solicitud desde la calle, sino que también hace traslados de pacientes críticos entre hospitales e incluso interregionales cuando son derivados por ejemplo a Santiago”.