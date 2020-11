Ricardo Obando.

Era un duelo clave para las aspiraciones de Colchagua CD de cara a la recta final de la Segunda División 2020. Los de San Fernando recibieron este jueves al puntero de la categoría, Lautaro de Buin, y no fueron capaces de hacer daño alguno al “Toqui”, elenco que se llevó los tres puntos para la región Metropolitana.

Repitiendo errores que cometió en el duelo anterior frente a Recoleta, el elenco blanco no logró mostrar el juego que hasta hace no mucho lo llevó a pisar los talones al líder. Es más, en este encuentro no logró ordenar sus líneas para no quedar el descubierto en retaguardia cada vez que perdía el balón en la salida.

Eso sí, previo a la apertura de la cuenta, el elenco de la Herradura pudo anticiparse a su rival, ya que en los 5’ y 15, Bruno Benítez y Milton Alegre no pudieron conectar oportunidades en franca posición de gol.

Después de eso, y en la primera arremetida visitante, Lautaro concretó. Tras una mano sancionada en el borde del área, el ex Colchagua Francisco Lara anotó mediante un tiro libre que dejó sin opción al portero Leonardo Figueroa.

El 0-1 le cayó del cielo a los forasteros, que con esta diana le bajaron un cambio a las acciones para frenar los intentos colchagüinos y así sostener su superioridad en el marcador.

Además, en los 35’, la visita pudo quedar 0-2 arriba, cuando Diego Cuellar gatilló a quema ropa una pelota que recibió desde la izquierda, ocasión donde Figueroa estuvo notable para evitar una nueva caída de su puerta.

UNA ROJA Y OTRO GOL EN CONTRA

Luego, en el segundo lapso y cuando se esperaba una reacción de los blancos, el delantero Milton Alegre (48’) fue expulsado por una agresión en contra de un defensor lautarino, dejando así a los locales con un hombre menos por el resto del partido.

Lo anterior, hizo que Curaz buscara reordenar sus líneas para no perder en ofensiva. Gerardo Cortés se adelantó un par de metros para jugar en punta con Benítez y el ex seleccionado nacional estuvo cerca de la igualdad en los 54’, cuando estrelló un tiro cruzado en el vertical derecho del meta Eryin Sanhueza.

Y como los goles que no se hacen en un arco se marcan en el contrario, en los 57’, Lautaro de Buin sentenció su victoria con el tanto de Reinaldo Ahumada, que se encontró en solitario por el segundo palo (tras un tiro de esquina) y con un tiro rasante batió a Figueroa.

Festejo del elenco aurinegro y lamentos para los colchagüinos, que con esta derrota, ceden anticipadamente demasiado terreno en su lucha por volver a Primera B. El conjunto que dirige Carlos Encinas llegó a 25 unidades, 9 puntos sobre Colchagua que se quedó en 16.

En la próxima fecha, los de San Fernando tendrán que viajar hasta Quillota ya que el martes a las 18 horas tendrán que visitar a San Antonio Unido.

Ficha del Partido

Colchagua CD (0): Leonardo Figueroa, Danko Espinoza, Luciano Araya, Cristian Díaz, Matías Álvarez (46’, Joaquín López), Octavio Pozo, Juan Jeraldino (63’, Williams Muñoz), Gerardo Cortés (63’, José Tomás Castro), Joaquín Llanos (83’, Nicolás Carvajal), Bruno Benítez (63’, Matías Pinto), Milton Alegre. DT: René Curaz.

Lautaro de Buin (2): Eryin Sanhueza, Nicolás Gutiérrez (72’, Mauro Lopes), Eduardo Navarrete, Alan Muñoz, Giovanni Bustos (83’, Carlos Svec), Reinaldo Ahumada, Rodrigo Canosa, Simón Arias, Francisco Lara, Diego Cuellar, Mauricio Flores (72’, Alexis Fuentes). DT: Carlos Encinas.

Árbitros: Juan Sepúlveda; Felipe Coñolef, Cristian Naveas; María Belén Carvajal.

Amonestados: Díaz, Pozo, Espinoza (COL), Bustos (LAU).

Goles: 0-1, 19’, Lara; Flores (LAU); 0-2, 57’, Ahumada.

Expulsado: 48’, Milton Alegre (COL).

Estadio: El Teniente, Rancagua.