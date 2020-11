Ximena Mella Urra

Unos 103.030 hogares serán encuestados en el proceso de la Encuesta Casen 2020, mientras que en la Región de O’Higgins serán 6 mil 716 las familias participantes. Esta es la encuesta de hogares más importante de Chile que se realiza desde 1987 cada dos y tres años. Sin embargo debió concretarse el año pasado pero por el estallido social debió postergarse. Así comenzaría un nuevo desafío para sus mandantes y ejecutores ya que a ello se sumó este año la pandemia por el Covid 19.

“Estábamos listos para salir en noviembre del 2019 a terreno, pero por los hechos ya conocidos decidimos postergarla. A principios de este año también nos dimos cuenta que iba a ser un año distinto, estábamos enfrentándonos a una pandemia a nivel mundial que nos iba a poner muchas restricciones, por lo que nos comenzamos a preparar para una Casen distinta”, relató a #DiarioElRancagüino, la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia. “Por eso, si su hogar es seleccionado para la encuesta Casen, es muy relevante que responda porque así se conoce la realidad de muchos otros hogares y nos permite conocer el mapa completo de la realidad socioeconómica de todo el país”, aseguró.

Normalmente la encuesta sugiere que el levantamiento de la información en cada uno de los hogares se realice en forma presencial, con cerca de una hora de toma de la encuesta. “En esta crisis sanitaria esto no es posible por lo que se instauró un cuestionario abreviado vía telefónica de no más de 30 minutos”, indicó la subsecretaria sobre el inicio de la segunda fase que comenzó a concretarse el pasado 31 de octubre y dura hasta el 31 de enero de 2021. Los resultados se esperan para el primer semestre del próximo año.

La autoridad comentó que la primera fase consistió en un pre contacto con cada hogar de manera presencial y de forma muy breve de al menos 5 minutos, lo cual se realizó con todos los protocolos sanitarios exigidos para asegurar la integridad de los hogares y encuestadores. “Esto se realiza para obtener el contacto telefónico para el posterior llamado para la encuesta, pero también para poder explicarles la importancia de haber sido seleccionado para esta encuesta”.

Cabe destacar que el pre contacto y la encuesta telefónica es realizado por un grupo de encuestadores pertenecientes al Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Pontificia Universidad Católica (CEEL), ya que es un proceso que se licita. En total son 286 encuestadores y para esta región se han destinado un total de 14 cuya veracidad se puede verificar en el sitio web www.casenpandemia2020.cl

SECRETO ESTADÍSTICO

La encuesta cuenta con secreto estadístico, especificó Alejandra Candia. Es decir, “la información es totalmente confidencial y anónima, no es un proceso de fiscalización del Estado. Por eso es tan importante que las familias nos respondan con la verdad porque eso nos permite entender el mapa socioeconómico del país y con esto poder diseñar las mejores políticas públicas para nuestro país de acuerdo a sus necesidades”. Insistió en que su fin último es levantar la situación socioeconómica del país en este momento tan complejo como es la pandemia “y así poder entregarle al Estado, a la sociedad civil, al mundo de la academia, y a todos los que buscan las mayores carencias y cómo contribuir a las soluciones, con un diagnóstico oportuno y certero”.

Destacó que en esta ocasión no se podrán realizar preguntas relacionadas a las características físicas de una vivienda ya que estas solo se pueden hacer de forma presencial. Asimismo, los contactos telefónicos no pueden durar más de media hora porque las respuestas comienzan a ser de menor calidad. “Por eso se redujo y se priorizó el levantamiento de los indicadores que no son posibles de obtener mediante otros instrumentos de caracterización socioeconómica. Así llegamos a priorizar la batería de preguntas de ingreso que dice relación con los insumos necesarios para poder tener un estimador de pobreza por ingreso y también las carencias de la pobreza multidimensional que son relevantes para la situación de la pandemia como son el hacinamiento, la malnutrición, ocupación o seguridad social”, concluyó la subsecretaria de Evaluación Social.

En cuanto a la seguridad sanitaria, aseguró que han abordado este tema con responsabilidad, “para que encuestados y encuestadores no corran ningún riesgo, por eso adaptamos esta encuesta a una modalidad mixta secuencial”.