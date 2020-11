Gisella Abarca

Fase tres en marcha desde este lunes para Machalí, comuna que se abre al público con nuevas reglas sanitarias, una de ellas la que permite el funcionamiento en terrazas o espacios abiertos, es por eso que a partir de esta fecha, sillas y mesas se toman calles y veredas.

Para tener éxito en esta fase, el municipio local ha realizado charlas informativas sobre protocolo sanitario a emprendedores y empresarios del área gastronómica y hotelera. Además han realizado reuniones y asesorías a locatarios del sector Machalí Centro a quienes el municipio ofreció ocupar la plaza y por el pago de patentes ésta autoriza el uso de terrazas.

Para apoyar al rubro gastronómico, el municipio local efectuó un decreto para que los locatarios que funcionan en Boulevard Santa Sofía, ubicado en el sector de la ex curva de la muerte, puedan ocupar el terreno frente al centro comercial, su actual estacionamiento.

Además, informaron desde el municipio, que se realizó una charla de acción sanitaria en conjunto la Seremi de Salud, que estuvo destinada a los locatarios de Centro Nuevo, la cual prontamente se realizará para todos los empresarios y emprendedores de la comuna.

Así lo expone el alcalde de la comuna de Machalí, José Miguel Urrutia “hemos tenidos conversaciones con los restaurantes y la gastronomía, hemos prestado toda la colaboración, porque nos interesa que a la gente les vaya bien, lo han pasado muy mal durante la pandemia y sobre todo con las restricciones que hemos tenido, así que toda la colaboración para ellos y el máximo de los apoyos”.

En cuanto al apoyo del área gastronómica agregó el edil machalino agregó “La gente del Santa Sofía, nos interesa que con la cantidad de tiempo que llevan cerrados puedan ocupar la media calzada y la vereda y lo más importante de todo es que tengan el protocolo que se les indica el distanciamiento que es dos metros las mesas y también a la gente del centro de Machalí, los que viven alrededor de la plaza que se instalen de acuerdo al protocolo que hay”.

LOCATARIOS ANIMADOS CON REAPERTURA

Y es que fueron prácticamente tres meses los que la comuna estuvo en Transición y 51 días en cuarentena, por lo que la toma de temperatura, alcohol gel, distancia física, son parte de los protocolos impuestos por los locatarios en sus recintos, los que no esconden su felicidad de recibir nuevamente a los comensales

Uno de ellos es Víctor Hernández Ramírez dueño del Restaurante Plaza, ubicado en el corazón de la comuna, el emprendedor no esconde sus buenos ánimos por este empuje par su restaurante “Desde el lunes se vio más gente, nos subió al tiro el ánimo porque estamos atendiendo un poco más, y la gente está respondiendo, pasa por la plaza y se dan cuenta que está abierto, creo que el fin de semana se viene un poco mejor, y eso nos da ánimos para seguir. Postulé a beneficios y no recibí ninguno, no califiqué para nada, estoy solo dando la pelea, pero vamos a salir adelante con lo que tenemos”.

El propietario del Restaurante Plaza detalla que en su local que atiende al público en espacio de terrazas cuenta con “el máximo de aforo de 16 personas, atendemos al público con el protocolo impuesto por las autoridades, además con el servicio cubierto con servilleta, sanitizado lo ponemos a disposición, el pan viene en bolsa individuales con su servilleta, mantequilla para una persona, y el plato normal que estamos trabajando en el local y para llevar”.

Respecto a la atención en el recinto que abre sus puertas de 12:00 a 22:30 horas, Víctor Hernández detalla “En el local servimos el palto, luego lo retiramos y cuando termina el cliente nos acercamos para cambiar el mantel y todo lo que lleva la mesa, ponemos el repuesto, y en el interior del local sanitizamos todo”.

Cuenta que por las tardea “salen más café helado, mote con huesillo, copa de helado, panqueque, tortas, te, café, y en la noche comienzan a salir los sándwich, chorrillana, pajarita, lomo liso, vetado, salmón, ceviche, etc”.

“COMO PUEBLITO SOBREVIVIMOS A LA PANDEMIA”

El Pueblito Gastronómico La Hacienda está emplazado en el camino patrimonial de la Hacienda de Machalí y aloja a siete restaurantes entre ellos sándwich “El Francés”, “Rokka” sushi, “La Trattoria”, que tiene pastas y pizzas; ‘La Hacienda’, donde pueden degustar carnes y pescados, el ‘Bar Boston’ y cafetería La Rosetta que cuenta con helados artesanales.

Karen Poblete, dueña del Pueblito Gastronómico La Hacienda, Machalí no esconde su alegría por este paso “felices con esta reapertura, porque para algunos restaurantes que tiene sus platos un poco más complejos, para enviarlos en delivery fue muy difícil. Como Pueblito sobrevivimos a la pandemia y si sobrevivimos a esto, lo que venga lo superamos. Uno extraña el contacto con la gente, uno echa de menos como restaurante el contacto con sus clientes”.

La propietaria del centro gastronómico detalló “estuvimos del 18 de marzo a la fecha con los restaurantes cerrados, este miércoles abrieron dos restaurantes de los siete que hay, La Trattoria y el Boston”, agrega “Como Francés seguimos con delivery, pero estamos justo con cambio de carta, así que pretendemos abrir la próxima semana”.

Poblete expuso que para esta reapertura “como Pueblito tomamos todas las medidas sanitarias, el alcohol gel, las distancias, tener entrada salida, además cada restaurante tomó sus protocolos de sanitización”. Agrega “estamos ocupando todas las terrazas que hay en el pueblito, se designó una cantidad de espacio para cada restaurante, así que estamos habilitando todas las terrazas”.

Cuenta que actualmente trabajan con sistema de reservas, en horarios de 12:30 hasta 22:45 horas, “porque por protocolo a las 23:00 no debiera quedar ningún cliente en el recinto. Seguimos con delivery también”, asegura Poblete.