No es primera vez que escribimos de este tema, ya hace un par de años alertábamos sobre la mala idea de instalar el Centro Regulador del Samu en la región del Maule a manera de ahorrar recursos y manejar este vital servicio en una amplia zona, una mala idea que afortunadamente no se concretó, hoy nuevamente escribimos por las escazas ambulancias que prestan servicio de atención prehospitalaria en nuestra región. Son solo 15 4 de ellas en Rancagua, las que además deben realizar los traslados de pacientes entre hospitales, incluso yendo a la región metropolitana. A todas luces son pocos los móviles que prestan cobertura en nuestra zona y que muchas veces salvan vidas. Hace un par de días les contamos varios casos en la capital regional de personas que perdieron la vida, donde uno de los factores que pudo haber influido es precisamente el que no hubiese móviles disponibles.

Es fácil encontrar testimonios similares de personas que llaman al 131 y se les contesta que no hay ambulancias, por ejemplo, este sábado dos accidentes de tránsito de consideración ocurrieron a eso del mediodía en Zañartu con Cáceres y en la recientemente abierta Av República con Escrivá de Balaguer, ante la solicitud de ambulancia por parte de bomberos ante lesionados la respuesta fue la misma, no hay móviles.

Cuesta entender esta situación especialmente por los millonarios recursos que el CORE ha aprobado para la compra de ambulancias, pero la gran mayoría de estos móviles han sido destinadas a hospitales o centro de atención primaria y no son móviles avanzados como son los que se necesitan para este vital servicio de urgencia.

Es que no solo son necesarias ambulancias, sino también personal capacitado para manejarlas y darles vida, entendemos que faltan recursos en la salud en general, pero las ambulancias no pueden ser olvidadas entre las prioridades, para poder atender y curar a un paciente primero es necesario que llegue vivo al Hospital.

En este sentido este martes varios actores de este servicio llegarán hasta la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, un necesario dialogo para encontrar soluciones, pero además esperamos respuestas a nivel local y que no sólo se mantenga la situación como esta hoy, aunque no haya ambulancias en taller.

Luis Fernando González Vallejos.

Sub Director.