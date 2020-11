Fernando Ávila F

Fue en la comuna de Las Cabras que carabineros logó la detención de un sujeto por el delito de cuasidelito de homicidio con resultado de muerte. Personal policial llegó hasta la Rauta H-776, kilómetro 1.400, sector rural de Cocalán, donde S.A.G.R, de 55 años, conducía su automóvil en dirección norte a sur.

Al llegar al cruce Cocalán, informó que se percata de otro automóvil que no habría respetado un Disco Pare y se cruza de manera sorpresiva, en dirección oriente a poniente, lo que origina una colisión entre ambos vehículos, falleciendo en el lugar el conductor, L.A.S, de 47 años de edad. Ambos conductores no poseen antecedentes policiales, tenían su documentación al día, no informándose de ingesta de alcohol.

La investigación de los hechos está en poder de la SIAT de carabineros mientras que personal del Servicio Médico Legal realizó los peritajes de rigor. En cuanto al segundo conductor, quedó apercibido al artículo 26 del Código Procesal Penal.