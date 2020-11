Ricardo Obando.

Viajó 983 kilómetros, en bus, para poder narrar el partido entre Copiapó y Santa Cruz, pero no lo pudo hacer. Es más, llegó a las 6 de la mañana del domingo a la capital de la región de Atacama, pero a las 10.30 horas emprendió el retorno por esos mismos 983 kilómetros sin poder siquiera entrar al estadio.

Enrique Silva, reportero santacruzano y creador de @pasionunionista (Instagram), que ha seguido al conjunto Unionista en cuanta cancha ha disputado un partido, primero como hincha y ahora desde los medios de comunicación, contó a El Rancagüino de esta travesía por el desierto, donde sumó 1.966 kilómetros a su historial.

Cuando supo de que el partido no se jugaba, aún restaba recorrer el tramo entre La Serena y Copiapó. Según comentó, “igual estaba un poco triste, era como la una de la mañana y me llegan mensajes de que se podía suspender, pero tenía que continuar el viaje, para cumplir y estar presente”.

Su relación con el equipo de la calle Claudio Cancino viene desde muy joven, contó, ya que “como hincha estuve acompañando a Santa Cruz desde la última división, en Tercera B” Es más, rememora que a los santacruzanos “los vi descender el 87 a Tercera, lo he visto ascender el 91 en Laja, lo vi descender el 97 contra Iquique, lo vi ascender el 2012 de Tercera B a Tercera A, lo vi ascender el 2014 de Tercera a Segunda y el 2018 lo vi ascender nuevamente ahora a la Primera B”.

Ahora bien, en los medios, donde llegó por una invitación hace algunos años, prácticamente no se ha perdido partido de Deportes Santa Cruz. “Asumí el desafío sin ser periodista, sin tener estudios. Comencé como informador de cancha. Me invitaron a participar en la radio Santina de La Estrella y desde 2016 empecé a relatar en la radio Santa Cruz, reemplazando a Jorge Galaz (ex corresponsal de El Rancagüino en la zona) quien dejó los relatos”, dijo.

Este año, también fue el único que estuvo en Calama (triunfo de Santa Cruz por la cuenta mínima) y el año pasado estuvo en los 27 partidos que jugó, desde Copiapó hasta Puerto Montt.