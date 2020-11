Ricardo Obando.

Fueron con la ilusión de sumar tres puntos para confirmar que quieren remontar en la tabla, pero no lo pudieron hacer. Es más, están molestos por cómo se dio la situación. Con las ganas de jugar se quedó el conjunto de Deportes Santa Cruz, luego que la ANFP y Salud determinaran la suspensión de lance que los medía este domingo contra Deportes Copiapó en el norte.

La no realización del partido es uno de los coletazos que dejó la serie de casos positivos por COVID-19 en Deportes Valdivia, último rival del “León de Atacama” en la Primera B.

Los sureños informaron de cuatro positivos en su delegación, en momentos en que se aprestaban a enfrentar a Cobreloa en Calama, lugar hasta donde no viajaron.

Es por eso que, los copiapinos, mediante un comunicado señalaron que “la suspensión se debe a la detección de 4 casos positivos de COVID-19 en jugadores de Deportes Valdivia tras jugar el partido con nuestro club, por lo que nuestros jugadores titulares de ese partido son considerados contacto estrecho de los casos positivos en Deportes Valdivia”.

Eso sí, aclararon que “el plantel, cuerpo técnico y staff de Deportes Copiapó se sometió al examen PCR el día jueves 5 de noviembre de 2020, siguiendo con todos sus protocolos para jugar su próximo partido, resultando todos los exámenes negativos”.

MOLESTOS

Para el gerente de Santa Cruz, Jaime Torres, la situación vivida este domingo sin duda que los complica. Según comentó, existe “un poco de molestia. Entendemos la situación, pero los tiempos, la forma, avisarnos a la 8 y media de la mañana de que el partido estaba suspendido. Sentimos que, de los partidos que no se van a jugar hoy, somos los más perjudicados porque Copiapó no se movió de su ciudad, Cobreloa se mantuvo en Calama, Valdivia no viajó a Calama y nosotros hicimos el gasto”.

Junto con ello, Torres indicó que ahora “estamos viendo la factibilidad de poder reprogramar y cuándo se juega. El tema es que no hay tiempo, porque el fixture llega hasta el 27 de diciembre y no hay donde poner un partido suspendido”.

Además, Torres señaló que entre los pasos a seguir, “durante la semana vamos enviar una notificación a la ANFP para establecer nuestros criterios, no es responsabilidad nuestra porque nosotros estábamos acá (en Copiapó) desde ayer en la mañana”, pero que, como el tema de Valdivia ya se sabía con antelación, “el partido debería haberse jugado”.

De esta manera, los santacruzanos retornaron durante la tarde a la región, puesto que tendrán que preparar el partido del jueves venidero a las 13.30 horas frente a Barnechea. Ese lance se jugará en el estadio Joaquín Muñoz García.