Una productiva jornada se llevó a cabo el lunes recién pasado en la comuna de Rancagua, ya que la Región de O’Higgins fue la primera en recibir la visita por parte de la Unidad de Recuperación Económica y Social del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), la cual fue formada recientemente, y tiene como objetivo impulsar el presupuesto de US$ 1.378 a nivel nacional.

En la ocasión, se sostuvo una reunión con los diferentes departamentos y secciones del SERVIU y MINVU O’Higgins, además de la visita a obras habitacionales que se encuentran en ejecución.

La Unidad de Recuperación Económica y Social del MINVU tendrá como dedicación exclusiva la gestión, el cumplimiento y el seguimiento de las metas establecidas para llevar adelante esta iniciativa.

El equipo está liderado por el Ministro Felipe Ward y el subsecretario de la cartera Guillermo Rolando, y lo componen nueve profesionales jóvenes del ministerio. Estos monitorearán el avance de proyectos urbanos y habitacionales en el país, la aceleración de obras, la generación de iniciativas y el relacionamiento con instituciones públicas y privadas para promover la inversión.

Sobre la iniciativa, el Ministro Felipe Ward sostuvo que “sabiendo que en este contexto de pandemia las familias requieren con urgencia de soluciones, conformamos un equipo de profesionales jóvenes que, al alero de un modelo de trabajo de estándar internacional, ayudará a la gestión y cumplimiento de este plan a nivel nacional, para que los proyectos que lo integren se ejecuten lo más rápido posible”.

Sobre la visita de la Unidad de Recuperación Económica y Social a la región, el Director de SERVIU O’Higgins, Manuel Alfaro, sostuvo que “instancias como estas son muy importantes para tener una buena coordinación en torno a los diferentes procesos internos, en nuestro caso, desde SERVIU. De esta forma agilizar las diferentes tareas para que la reactivación económica en el sector vivienda sea pronta, y contribuya a generar más empleo en el marco de la ejecución de una mayor cantidad obras, derivando en una mejor calidad de vida de las familias del país y de O’Higgins. Con la inyección de recursos anunciada recientemente por el Ministro Ward, sumado a una mejor gestión supervisada por esta Unidad, sin duda daremos grandes pasos, destrabando proyectos, acelerando procesos y ejecutando las cosas a tiempo”.

De los US$ 1.378 millones que debe ejecutar el MINVU, se contemplan US$ 1.246 millones para subsidios habitacionales y US$ 132 millones para obras urbanas. En este último punto se incluyen 315 kilómetros de pavimentación de calzada de calles y pasajes, entre otros.

Asimismo, el Ministerio es el que moviliza mayor inversión privada en el marco del plan de reactivación con US$ 666 millones.

Cabe destacar que relacionados a la Unidad de Recuperación Económica y Social, están los secretarios regionales ministeriales del MINVU y los Directores de SERVIU, quienes serán los ejecutores y vincularán el plan a sus respectivas regiones.

REACTIVACIÓN REGIONAL

Hace algunos días, el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, anunció un incremento del 9% por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para el año 2021 en la región de O’Higgins. Esto significará que de los $115 mil millones dispuestos para este año, se inyectarán $11 mil millones para alcanzar un monto total de $126 mil millones para el erario fiscal regional 2021.

Este crecimiento no solo se verá reflejado en el aumento del programa habitacional, sino también en una mayor generación de empleos y más obras urbanas que tendrán un impacto directo en las familias de la región.

Para la ejecución de este presupuesto, el Minvu fortalecerá programas asociados a obras de rápida ejecución y con uso intensivo en mano de obras, como los programas de Mejoramiento de Viviendas y Barrios, de Pavimentos Participativos y de Veredas, entre otros.

Sobre esto, el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Francisco Ravanal, explicó que “entendemos que la reactivación económica del país es un eje principal para nuestro Gobierno, ya que después de la pandemia la situación de muchas familias cambió abruptamente, y por eso, se crea esta Unidad que nos ayudará a destrabar y realizar los proyectos lo antes posibles”.

Agregó que “no podemos quedarnos con los anuncios como los financiamientos completos en las carteras de proyectos de la región de pavimentos y condominios sociales, o la construcción de 22 nuevos conjuntos habitacionales de integración. Necesitamos hacer inicios de obras, entregas de terrenos y edificaciones. Es decir, llevar a la práctica las buenas noticias y ese es el compromiso que tenemos como institución”.

Mencionar que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) después de Obras Públicas, es la segunda cartera con mayor presupuesto a ejecutar en el marco del Plan de Recuperación Económica que presentado por el Gobierno, el cual involucra US$ 4.500 de inversión pública a ejecutar en 2021.