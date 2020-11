La palabra mal es algo que no se considera correcto o adecuado de acuerdo con una norma sobreentendida, o de forma total o parcialmente contraria a lo que se supone o espera que debería ser u ocurrir.

San Ambrosio, definió el mal, como una falta de un bien: San Agustín, le puso nombre y apellido al autor del mal: el mismo hombre, el ser humano. “Cada hombre que no obra rectamente es el verdadero y propio autor de sus malos actos.” Así lo afirma también la Filosofía Kantiana. Sin embargo la Palabra de Dios nos dice que el mal, Malo, es personificado por Satán, autor y promotor del mal. “Juan 10:10 El diablo vino para hurtar matar y destruir…”

San Agustín dice que el ser humano tiene dos elementos: un cuerpo material y un alma inmaterial .A ella, al alma en donde está sentada la voluntad, libre albedrio, le cabe la función, la responsabilidad, de tomar las decisiones. “Debiendo añadirse a todo esto que las pasiones ejercen su dominio sobre ella y que a su vez perturban profundamente el ánimo y vida del hombre en la toma de dediciones. Adonde quiera que este hombre se vuelva, la venganza, la avaricia le acosa, la lujuria lo consume, la ambición le cautiva, la soberbia le hincha, la envidia lo atormenta, la obstinación le aguijonea, la humillación le aflige, y es, finalmente, el blanco de otros innumerables males” .

En el Padre nuestro Jesús enseño, que una de las peticiones que debíamos hacer era de pedir al Padre: que “nos librara del mal”

¿Cuál es este mal del que Dios nos puede y nos quiere librar? ¿Se trata acaso de malas acciones que otros perpetran contra nosotros o que nosotros mismos pretendemos realizar para daño y perjuicio de nuestro prójimo? ¿O se trata acaso de infortunios que nos amenazan o que nosotros mismos provocamos, tales como accidentes involuntarios o catástrofes naturales? ¿O tiene quizá relación con el malo, o sea, con el diablo, esa personificación del mal, archienemigo de Dios y de la Humanidad?

Líbranos del mal significa: líbranos del diablo y del poder que él ejerce en nuestro mundo y en nuestra vida personal. Con este personaje -el diablo- tenemos hoy un grave problema, porque si hay muchos que no creen en un Dios personal, todavía son más los que no creen en un mal personificado. Pero tanto si creemos o no en su existencia, lo cierto es que una gran mayoría está convencida de que existe un “poder malvado” que se extiende por todas partes, toma posesión de nosotros, nos esclaviza y nos hace desgraciados.

Cuando Jesús dejo su trono de gloria en el cielo y vino a la tierra, lo hizo, precisamente, para deshacer las obras del diablo: La Biblia nos dice:”El que hace pecado, es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. y librarnos del poder del maligno, bajo el que habíamos caído debido al pecado.” (1 Juan 3:8)

Debido a que tenemos un corazón inclinado a la maldad, la última petición del Padrenuestro es la más maravillosa para nosotros y para nuestra vida. “Señor líbranos del mal”. Nuestro Padre celestial tiene el poder para librarnos del mal, del malo. El maligno no puede hacernos nada si estamos en Cristo. “El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo.”

Pastor: Alejandro H. Cabrera C.