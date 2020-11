Fernando Ávila Figueroa

Este sábado se conoció la información que Juan Carlos Latorre no irá como candidato a gobernador en las primarias del próximo 29 de noviembre, información que ratificó el presidente de la Democracia Cristiana en la Región de O’Higgins, Bernardo Cornejo, quien adujo que esta determinación es sólo por el Covid-19 que le afecta, decisión que tomó él y que no fue algo que el partido le haya solicitado

Cornejo sostuvo que para la mesa directiva regional de la Democracia Cristiana esta primaria no los satisface desde el punto de vista de la cobertura, ya que les hubiese gustado tener una primaria “legal”, con todos los partidos de la centro izquierda, y no sólo con algunos. A su juicio, algunos sólo están con proyectos personales y no colectivos, lo que se suma a que no hayan invitado a los independientes a participar de esta primaria.

No tener primaria para alcaldes, para el dirigente de la DC hace que prácticamente esto sea una “primaria de cartón”, sosteniendo que hasta el sábado último, el candidato de ellos era Juan Carlos Latorre, quien está afectado con Covid-19. Agregó que Latorre ha estado evolucionando bien de salud, pese a estar en un minuto bien complicado. Esta enfermedad hizo que fuera imposible que saliera a realizar campaña, conversar con la gente y en definitiva ir en busca de los votos, teniendo en cuenta que las primarias son el día 29 de noviembre.

Fue así como este sábado se conoció que finalmente Juan Carlos Latorre no irá a esta elección primaria, esto debido a que se abocará a recuperarse de la enfermedad que lo aqueja, agradeciendo las muestras de apoyo hacia su persona quienes le desean una pronta recuperación.

LIBERTAD DE ACCIÓN

Sobre la participación de la ciudadanía, cree que no habrá mucha convocatoria, ya que no hay conocimiento del cargo, la gente está confundida, sumado a que actualmente se sigue hablando de los constituyentes en desmedro de esta elección que se viene, lo que hace que el tema del gobernador pase a un segundo o tercer plano. Además aduce que históricamente es muy poca la gente que se interesa por ir a votar a unas primarias, donde en la región no habrá más de 800 mesas con menos locales de votación.

Respecto al nuevo escenario para la DC, dio a conocer que en la alianza electoral en función de los gobernadores regionales entre cinco partidos políticos, sólo tres partidos llevaban candidatos en la región. “Lo que debería ocurrir es que la Democracia Cristiana deje en libertad de acción a sus militantes, definición que la vamos a tomar mañana lunes en la mesa regional y luego haremos llegar esto a la mesa nacional, dijo Bernardo Cornejo.

Concluyó indicando que la situación actual no los obliga a tomar partido por algún candidato, convencido que esta primaria no es la unidad de la centro izquierda.

DC CONFIRMA MEDIDA

Sobre el tema, el Presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin, señaló

“Quisiera expresar mi agradecimiento a Juan Carlos, por haber aceptado competir para Gobernador, haciendo suyo el anhelo de desarrollo y oportunidades para una Región que habría sido representada muy bien por él; un hombre jugado, muy preparado y cuyo compromiso con la comunidad y el trabajo en terreno, es conocido por todas y todos. Por esa razón, siento mucho que no siga adelante, pero acá lo principal es su recuperación y es en lo que debe concentrarse ahora, porque está dando también otra pelea excepcional: superar el Covid”, indicó el Presidente de la DC.

En esta misma línea, Chahin aseguró que “Juan Carlos era una de nuestras principales cartas en las elecciones que vienen. Estoy seguro que no sólo ganaría las primarias, sino que la elección general. Por esta razón, tengo el convencimiento que cuando se recupere seguirá trabajando por más y mejor democracia y en los espacios de elección popular que signifiquen nuevos desafíos. Ahora, es necesario que se recupere y que descanse frente a momentos tan duros que ha debido vivir él y su familia. Tras finalizar todo esto, nos aleccionará como el luchador que es”.

Por su parte, el ex diputado y actual Presidente de la ODCA, Juan Carlos Latorre agradeció la disposición de la Democracia Cristiana para respaldar “con determinación” su candidatura, “pero por sobre todo la gran cantidad de personas que han estado permanentemente preocupados por mi salud y la de mi familia. Agradezco los innumerables mensajes de apoyo, las oraciones por mi recuperación, las muestras de solidaridad. Todo ello ha sido muy importante en los momentos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Y por eso lo agradezco con total honestidad”.

Finalmente, el ex parlamentario aseguró que “una vez recobrada las fuerzas seguiré disponible para apoyar a mi querida región y a mi partido en todo lo que sea necesario”