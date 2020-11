El próximo domingo, a las 11 horas, Colchagua CD debía disputar el último partido de la primera rueda de la Segunda División en el estadio El Teniente de Rancagua.

Los sanfernandinos recibirían a Deportes Linares, pero la ANFP determinó suspender el juego, debido no a problemas del elenco que dirige René Curaz, sino que por su rival.

Hace algunos días, el conjunto albirrojo fue informado de que 14 de sus jugadores dieron positivos a un test PCR efectuado previo a lo que iba a ser su duelo contra Lautaro de Buin en Talca. A raíz de eso, dicho encuentro fue postergado, y como los elementos linarenses tienen que guardar cuarentena, se hace imposible que sanitariamente y deportivamente se pueda llevar adelante este enfrentamiento en Rancagua.

Cabe consignar que, además, otros lances no se jugarán, pero en Primera B: Santiago Morning vs Deportes Copiapó, Deportes Valdivia vs Ñublense y San Marcos de Arica vs Copiapó. Todos deberán ser reprogramados, al igual que Copiapó vs Santa Cruz y Fernández Vial vs Independiente de Cauquenes.