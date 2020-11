Los representantes de los trabajadores del municipio en la conferencia de prensa realizada en el día de ayer denunciaron una serie de supuestas irregularidades como son el doble pago de funcionarios y no respetar la carrera funcionaria para la designación de nuevos contratos de planta.

El Alcalde Eduardo Soto, a través de un comunicado de prensa desestimó las acusaciones y señaló “nos asiste la firme convicción de proceder en todo momento ajustado al ordenamiento jurídico vigente y al respeto de los derechos de los funcionarios municipales”.

Dirigentes de la Asociación de Funcionarios Municipales (Asemuch), en la mañana de ayer miércoles acusaron una serie de irregularidades en el proceso para la elección de las nuevas platas municipales de Rancagua. “A través del tiempo nosotros hemos visto que se ha vulnerado la carrera funcionaria a través del encasillamiento de funcionarios de planta de carrera”, señaló Cristian Ribera, presidente de Asemuch.

El representante manifestó el descontento de los funcionarios y acusó supuestas malas prácticas en el municipio rancagüino declarando que actualmente existen “funcionarios con doble sueldo cercanos al alcalde(…) nosotros presentamos en Contraloría una denuncia, sobre un funcionario en particular del área de estudio y proyecto, que hoy día pasa a la planta municipal y asume la jefatura de estudio de proyecto, en la cual se iba desenvolviendo el año 2014 a la fecha, con trabajos no tan solo acá en el municipio de Rancagua, sino que también en la corporación municipal”.

Ribera a estas denuncias agregó que “no se comprende los altos sueldos, por un lado y por otro, se desvincule funcionarios arbitrariamente, netamente por la intencionalidad del alcalde por cortar a funcionarios que llevan años desarrollándose en la comuna y en el servicio público como Luis Esquivel, un funcionario de carrera de años que se desenvolvía la Dirección de Gestión Ambiental con más de 30 años de carrera”

Sobre las peticiones en general de los representantes de la Asemuch al alcalde Eduardo Soto, estuvieron “dejar de incurrir en el pago de doble sueldos a funcionarios cercanos de su administración(…)la detención del proceso de concursos públicos, especialmente en aquellos cargos donde se estaría inclinando su designación a funcionarios de confianza, entre ellos el actual jefe de gabinete o los funcionarios provenientes de Recoleta con los cargos de código D-15, P38,J-2 y J22”; “la reincorporación de 13 funcionarios desvinculados en los meses anteriores”. Entre otros..

Además en la conferencia de prensa, realizada en el frontis de la municipalidad de Rancagua, Ribera hizo un llamado al consejo municipal señalando que “que de existir un término anticipado del mandato del Alcalde Soto, votar por un interinato a conciencia, que permita comenzar a pavimentar un sano clima laboral, con un enfoque claro a la comunidad”.

NUEVA ESTRUCTURA MUNICIPAL

En los meses previos se aprobó el cambio de estructura de funcionarios y organigrama de las aéreas de funcionamiento del Municipio, al igual que se hizo en todo el país, pero a la vista de los funcionarios de la Asemuch, el ordenamiento interno propuesto por el alcalde Eduardo Soto no se creó con un trabajo en conjunto con los trabajadores, por lo que, Ribera, pidió a al consejo municipal no aprobar la próxima semana la creación de nuevas aéreas o departamentos. “Esta estructura, esta nueva orgánica municipal, va a quedar funcionando de aquí en adelante, incluso la administración siguiente que venga. Entonces, en esta nueva orgánica podemos ver direcciones como la Dirección de Emergencia, la Dirección de Operaciones, la Dirección de Seguridad Pública, la Dirección de Compras Pública, cambios que no se conversaron con el Concejo Municipal, que no se conversó el Comité. Muy sospecho porque el alcalde que está terminando su gestión. Estos cambios debería hacerlos la administración siguiente, por lo que nosotros le pedimos al Consejo que se rechace este organigrama.

Recordemos que de querer postular al parlamento el alcalde Eduardo Soto y otras autoridades locales deberán renunciar a sus cargos un año antes de la elección, esto es el 21 de noviembre de este año.

Consejales Jorquera y Henríquez se sumaron a las denuncias

Los concejales de la comuna de Rancagua Patricio Henríquez y Danilo Jorquera estuvieron presentes en la conferencia de prensa apoyando las acusaciones de los funcionarios, Al respecto Henríquez detalló que “hemos concurrido con nuestra presencia en el día de hoy para apoyar a lo hace mucho hemos denunciado junto a los funcionarios municipales de Rancagua, donde hoy ellos sostienen que aquí hay fundadas sospechas de que se está haciendo un traje a la medida para que el alcalde pueda dejar a personal de su absoluta confianza para las próximas administraciones y así seguir teniendo el control del municipio en puestos que son absolutamente clave. Por lo que el próximo martes nosotros con concejal Jorquera, ya asumimos que vamos a rechazar esta nueva ley de planta municipales, porque se condice con lo que nosotros aprobamos anteriormente”.

Municipio señaló que todo el proceso ha seguido el curso legal

Consultado el municipio de las acusaciones en un comunicado de prensa el organismo señaló que “ En relación al proceso de implementación de la nueva planta de personal de la Municipalidad de Rancagua y ante las acusaciones formuladas por dirigentes de la Asociación de Funcionarios Municipales y los concejales Danilo Jorquera y Patricio Henríquez, queremos informar lo siguiente:

La nueva planta de personal de la Municipalidad fue aprobada por la UNANIMIDAD del Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°126 de fecha 15 de octubre del año 2019, en la ocasión se aprobó igualmente el Reglamento Municipal N°1-2019 que fijó la referida planta. La Contraloría General de la República tomó razón de la Planta de Personal de la Municipalidad de Rancagua, por encontrarse ajustada a derecho, mediante Resolución N°5.969 de fecha 20 de diciembre del año 2019, publicada en el Diario Oficial del día 26 de diciembre del mismo año. Dando cumplimiento al mandato legal del artículo 49 quáter de la Ley de Municipalidades, la Municipalidad de Rancagua procedió a encasillar a los funcionarios municipales dentro del plazo legal y llamó a concurso público para proveer los cargos aún Como resultado de este proceso un total de 104 funcionarios municipales se han visto favorecidos a través de ascensos de grado, de escalafón y cambio de condición de contrata a planta.

No obstante, quienes no se han considerado favorecidos recurrieron a la Contraloría General de la República, entre ellos el funcionario Sr. Cristian Acevedo Varas, dirigente de Asemuch, reclamo que fue desestimado por la entidad de control regional mediante dictamen de 02 de noviembre de 2020, por encontrarse ajustado derecho el actuar del municipio. En igual sentido la Contraloría Regional de O´Higgins resolvió otra reclamación con fecha 19 de octubre de 2020.

Con fecha 15 de octubre del 2020, la Asociación de Funcionarios Municipales interpuso recurso de protección en contra de la Municipalidad, con el objeto de suspender el concurso público convocado y en el cual se recibieron 3.361 postulaciones, resolviendo la Corte de Apelaciones de Rancagua, en 2 ocasiones a la fecha, no dar lugar a la Orden de No Innovar solicitada, en sendas resoluciones de fechas 22 de octubre y 04 de noviembre del presente.

Dicho recurso fue interpuesto también en favor del dirigente Sr. Cristian Acevedo Varas y de los dirigentes de Asemuch Rancagua, Sres. Marco Antonio Sánchez Mendoza y Celia Cáceres Urzúa.