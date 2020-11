Luis Fernando González

Ximena Mella Urra

La ya candidata a alcaldesa a Rancagua, la concejala Pamela Jadell, conversó con El Rancagüino y agradeció la instancia en que el partido Evópoli le está entregando su apoyo para esta carrera en los comicios de abril de 2021. “Me siento sumamente identificada con los lineamientos del partido e ideologías”, recalcó.

Tras no llegar a un acuerdo para unas primarias, aseguró que su nombre irá directamente a la papeleta de la próxima elección de alcaldes. En caso de ir como Independiente, la actual concejal dice ya tener las firmas necesarias para la inscripción a esta elección.

-¿Por qué decidió competir por la alcaldía?

Nunca me lo plantee. Fueron los propios vecinos de Rancagua que al saber que el alcalde no se podía repostular, me pidieron que fuera como candidata. Respondiendo a ellos es que asumí este desafío y responsabilidad que es muy grande. Peo lo vamos a hacer con mucho cariño y compromiso.

Esta es una candidatura ciudadana. La gente me pide esto y sin duda voy a responder. Voy a ir a estas elecciones esperando que Rancagua me apoye, reconociendo mi trayectoria como concejal. Estoy contenta y motivada trabajando todos los días en la calle, tal como lo he hecho en estos años.

-¿Cuáles son las cosas que harías, mantendrías o dejarías de hacer al interior del municipio si es que sale electa como alcaldesa?

Como concejo municipal hemos apoyado mucho al alcalde Soto en el cambio de luminarias por ejemplo. Esto ha sido muy importante para muchos vecinos porque mucha gente tiene miedo a salir a la calle, porque tenemos muy poca seguridad, y muy poca dotación de Carabineros. Por lo tanto estas han venido a mejorar los espacios públicos para transitar con mayor tranquilidad.

Lo de las ciclovías si bien es un propósito que yo apoyo, creo que debemos hacerlo con mayor planificación y no de buenas a primeras. No hay que quitar espacio a unos para darle espacios a otros. Queremos hacer las cosas como corresponde y hacer una mantención a las ciclovías.

La idea es trabajar con todos los sectores de Rancagua porque son parte de esta comuna. No podemos dejar que se sientan que no pertenecen a esta comuna, no son tomados en cuenta. A todos estos queremos llevarle la modernidad y todo lo que hacemos en el damero central, llevarlo a todos los sectores.

-¿Cómo cree usted que ha enfrentado Rancagua esta pandemia?

La pandemia ha afectado de manera transversal. La situación económica de muchos rancagüinos sufre producto de la pandemia. Esperamos que toda la ayuda que ha llegado en verdad se entregue. Sabemos que hay giftcard que aún están guardadas y no sabemos si todas las cajas de mercadería fueron entregadas.

También pedí información al Gobierno Regional por los fondos entregados a las ollas comunes. Se sabe que la mayoría ya no está funcionando y que solo un par lo hacen. Es bueno que la ciudadanía sepa lo que pasó o qué va a pasar con estos recursos. Asimismo, ha preguntado en la municipalidad para saber qué está pasando también y como no me ha llegado respuesta, vamos a ir directamente a Contraloría.

OTROS TEMAS

-El alcalde Soto la invitó a participar y postular al consejo municipal, pero hoy se ven un poco alejados, ¿qué pasó en el camino?

No lo sé. Él me invitó a ser concejal y supongo que lo hace porque soy inteligente, trabajadora, y luego se desenmarca. Prefiero que le pregunten a él. Mi afecto hacia él sigue intacto. Creo que se encariño mucho con un funcionario al que hoy él está apoyando, pero eso es un poco errático. Debe saber que somos dos concejales que hemos trabajado arduamente tras ganar elecciones populares.

Con la entrada de los servicios locales de educación, donde se concretará el traspaso de la educación municipalizada al Estado, ¿va a cambiar el paradigma de cómo se maneja esto? , ¿cómo vislumbra el futuro de la educación?

Yo creo que la municipalidad debería estar a cargo de los colegios. Creo que lo han hecho bien y a través de la Cormun se ha realizado un buen trabajo, aunque hay cosas que deberían mejorar. Por ejemplo, entregar más Tablet porque hay a veces tres niños en la casa y deben turnarse para ocuparla siendo que los tres tienen clases al mismo tiempo. Es un tema que debemos resolverlo porque no sabemos hasta cuándo va a durar esta pandemia.

En cuanto a Seguridad Pública, ¿es partidaria de contar con una especie de Seguridad Ciudadana acá en Rancagua, como sucede en otras comunas del país?

Sin lugar a dudas. Somos el octavo municipio más grande del país por lo que debiésemos tener Seguridad Pública para darles un poco más de tranquilidad a los vecinos. Si bien esta policía municipal no tiene la potestad de detener a un delincuente, sí son persuasivos y la gente transita un poco más tranquila con su presencia. Es justo y necesario para los rancagüinos. Es que nuestra administración es bastante extraña, si las ideas no nacen de la cabeza del alcalde, no son bienvenidas. Esto lo hemos propuesto en varias oportunidades.

Finalmente, ¿cómo se viene el trabajo para la campaña que viene?

Yo ahora estoy haciendo mi trabajo como concejala, no estoy haciendo ni más ni menos. Todos los días visito a los vecinos, escuchar sus propuestas y si soy electa alcaldesa en abril, poder aplicar todas estas. Una buena ciudad se construye con los vecinos incluidos. No puedes tomar decisiones entre cuatro paredes. Por eso ya tenemos varias propuestas, por ejemplo en Seguridad Pública o en materia vial.