Los seminaristas de primer año del Propedéutico del Seminario Pontificio Mayor de Santiago, entre ellos el joven rancagüino Osvaldo Galaz Pizarro, recibieron -el pasado 8 de noviembre- de manos de monseñor Julio Larrondo, Obispo auxiliar de Santiago, el Alba, vestidura que llevan los ministros sagrados en las celebraciones litúrgicas.

Al recibirla, los seminaristas de Propedéutico manifiestan su compromiso de revestirse de Cristo para el servicio del altar, y así servir a la comunidad.

Osvaldo Galaz, es hijo de Enrique y Palmenia, nació en Rancagua y participó en la Parroquia Santo Cura de Ars, donde sirvió por largos años como catequista, encargado de grupos juveniles y ministro de comunión. También participó evangelizando como músico en el grupo Effata.

Osvaldo, antes de ingresar al seminario estudió trabajado social, profesión, que le dio la posibilidad de conocer de cerca realidades de vulnerabilidad que atraviesan los hijos de Dios.

Expresó que como parte de su desarrollo profesional ejerció más de un año en el Pequeño Cottolengo de Rancagua, “donde viví las mejores y más profundas experiencias como cristiano. A todos los recuerdo con muchísimo cariño”, señaló.

Explicó que “después de un tiempo de discernimiento vocacional, decidí ingresar (marzo de 2020) al Seminario Pontificio mayor de Santiago, donde poco a poco el Señor me ha desarmado para hacer una obra a su gusto, no como a mí se me antoja o prefiera, no, como Él lo necesita y de la forma que estima conveniente para hacerme feliz”.

Señaló que “estoy muy agradecido por los excelentes formadores y hermanos que me rodean, han sido un regalo de Dios”, aseveró; agregó que “para mí tomar el alba, más allá de lo externo, representa el deseo de que Cristo revista mi alma, que en su infinita bondad me abrace, para que en mi calidad de hijo, pueda vivir efectivamente como su hijo, siendo testimonio fiel de que su amor es real y alcanza para todos”.

“Desconozco completamente el futuro, pero en cuanto al presente, sólo deseo que él sea el Rey de mi vida y yo su servidor. El alba es como el estandarte de ese anhelo”, recalcó.