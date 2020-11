Ricardo Obando.

Lo de este viernes en Viña del Mar era un duelo clave para iniciar bien la segunda rueda. La necesidad de resultados lo obligaba dejar de lado el fútbol bonito y eso lo sabía el equipo de Dalcio Giovagnoli. En Sausalito, no lució, se defendió adecuadamente y encontró el gol gracias a la insistencia de Gustavo Gotti consiguiendo así tres puntos de oro.

Eso sí, en los primeros minutos del partido parecía que el balón quemaba en los pies. Una tempranera tarjeta amarilla (antes del minuto) condicionó a Brian Torrealba que tuvo la misión de reemplazar primero al desgarrado Cereceda, y después, con la salida de Paulo Magalhaes (11’, lesión muscular), tuvo que ir a la otra banda para cubrir, en su perfil, y ahí se le vio más cómodo. Además, Matías Fracchia, que solo acumulaba un par de minutos en cancha, entró y cumplió. Además, el local estrellaba un tiro en el vertical derecho de Augusto Batalla y parecía que el lance sería aún más cuesta arriba.

Pero, después de eso, O’Higgins se pudo afirmar, no dejó actuar a su rival en las transiciones ofensivas y pese a que no llegó mucho a la portería de Johnny Herrera, tuvo dos ocasiones antes del término de la primera parte para haber anotado. Primero, en los 37’, Gotti arma la jugada aguantando para la pasada de Facundo Castro y es Ramón Fernández quien recibe el pase para hacer volar a Herrera, que salvó su portería con un manotazo. Y, en los 40’, una contra 4 contra 2 no pudo ser bien aprovechada tras un pase fallido de Arancibia.

A esa altura, el cero en el arco propio era una prenda de garantía para afrontar un segundo lapso que sería clave para conseguir la victoria.

“GOTTILOCURA”

En los 50’, la acción parecía intrascendente. Un pase largo a la izquierda para la corrida de Arancibia y sin nadie con quien combinar, el blondo atacante esperó que al menos un compañero se ubicara. Y ahí llegó Gotti. Se posicionó en el área chica y el canterano metió un pase gol para que el ex Instituto de Córboda metiera la cabeza para batir a Johnny Herrera. Golazo que terminó significando tres puntos de oro.

Después, y con los cambios, Everton buscó sin mucho orden la igualdad, pero los rancagüinos no se movieron ni un ápice de su esquema. Es más, Dalcio ya tenía en la cancha al uruguayo Santiago Romero y luego a Marcelo Larrondo, para que ambos comenzaran a sumar minutos.

Finalmente el tiempo corrió, Julio Bascuñán pitó el final y llegó el desahogo. El “Capo de Provincia” volvió a ganar, sufrió, pero lo hizo.

Tres puntos claves (llegó a 15) para aguardar lo que será el lance del martes venidero, ya que en Rancagua debe recibir a Palestino.

Dalcio y las 17 finales

El DT, tras el partido, aseguró que “hay que destacar la gran convicción que tuvo principalmente el grupo”.

Es más, dijo que “el equipo está mentalizado en que son 17 finales, ya pasamos una, y en base a eso vamos a ir acrecentando”.

Finalmente, el estratega expresó que “hay que tratar de consolidar al grupo, que se empodere en cuanto a la idea futbolística. La idea nuestra es armar un equipo versátil, que juegue cuando lo tiene que hacer y táctico. Si lo podemos lograr vamos a ser un equipo bastante difícil”.

Ficha del Partido

Everton (0): Johnny Herrera; Camilo Rodríguez (62’, Carlos Lobos), Sebastián Pereira, Cristian Suárez, Dilan Zúñiga (74’, Bastián San Juan); Benjamín Rivera (56’, Matías Leiva), Benjamín Berríos, Juan Cuevas (56’, Cristian Menéndez), Álvaro Madrid (56’, Fernando Saavedra); Walter González, Marcos Pol. DT: Fernando Nogara.

O’Higgins (1): Augusto Batalla; Paulo Magalhaes (11’, Matías Fracchia), Matías Cahais, Diego González, Brian Torrealba; Tomás Alarcón, Albert Acevedo (46’, Santiago Romero), Ramón Fernández; Francisco Arancibia (85’, José Luis Muñoz), Facundo Castro (85’, Matías Sepúlveda), Gustavo Gotti (78’, Marcelo Larrondo). DT: Dalcio Giovagnoli.

Árbitros: Julio Bascuñán, Claudio Urrutia, Leslie Vásquez, Fabián Aracena.

VAR: Gustavo Ahumada, Raúl Orellana.

Amonestados: Berríos (EVE); Torrealba (OHI).

Goles: 0-1, 50’, Gotti.

Estadio: Sausalito, Viña del Mar.