Ximena Mella Urra

Fernando Ávila

El pasado 18 de septiembre la comuna de Pichidegua entraba en cuarentena territorial obligatoria, a su vez que San Fernando retrocedía a Fase 2 de Transición. Ayer en cambio, en el nuevo balance desde el Ministerio de Salud, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, anunció que estas mismas comunas pasan ambas a etapa 3 de Preparación. Recordemos que el pasado lunes 2 de noviembre se comunicaba que Pichidegua saldría de cuarentena total el jueves 5 de este mes.

Con esta medida se termina la restricción y cuarentena de las personas en estas ciudades en lo que es el Plan Paso a Paso, por lo que ahora tendrán libre tránsito, excepto en horario de toque de queda, entre las 00:00 y las 05:00 horas. De esta manera la región se encuentra en su totalidad en Fase 3 de preparación.

Cabe destacar que en diez días Pichidegua avanzó de etapa en el Plan Paso a Paso. Estas noticia tiene muy contento a su alcalde, Adolfo Cerón, quien dio conocer que pese al anuncio, su comuna nunca debió estar tanto tiempo en cuarentena, esto porque generó un daño a las actividades de la comunidad. A la comuna en algún momento se le pasó por alto, dijo. Esto lo motivó a realizar algunas acciones públicas para que fueran tomados en cuenta.

Insistió en que se habían olvidado de la comuna, porque a su juicio, saltar tan rápido de fase, le genera dudas. Pese a ello, agradece la responsabilidad y toma de conciencia de la comunidad, que podría hacer que sigan avanzando de fase. Según Cerón, no poseen más de cuatro casos activos en la comuna, por lo que perfectamente podrían estar en fases más avanzadas. “Ha habido un compartimento de la comunidad que ha sido excepcional, han sido muy responsables y hay que agradecerle el esfuerzo que se ha hecho. El daño que se ha ocasionado ha sido enorme, con el comercio, las pymes, agricultores, en una comuna que es esencialmente rural. Han sido complejos estos 45 días de confinamiento”, recalcó el alcalde.

Por su parte, el edil de la capital de la provincia de Colchagua, Luis Berwart, dijo a #DiarioElRancagüino que esta decisión la esperaba “yo y mucha gente más. Todos los indicadores apuntaban a que debíamos volver a Fase 3. Por eso estamos contentos, por las familias principalmente que no van a tener cuarentena los fines de semana ni feriados”.

Asimismo, destacó que la medida beneficiará a todo el comercio local. “Esto implicará la reactivación del comercio, de los restaurantes, de los emprendimientos y de todos aquellos que se han visto afectados en este tiempo. Ahora podrán abrir sus puertas y podremos reactivar la economía local y favorecer a quienes se han visto desvalidos con esta pandemia”. Y agregó que han estado en contacto con los comerciantes y ya están viendo cómo operar desde este lunes.

“Esto no quiere decir que no debamos cuidarnos. Sabemos que el virus no ha mermado y ve cómo en Europa hay un rebrote. Por eso debemos seguir siendo cautelosos y ahora aprovechar bien los espacios públicos para poder compartir en familia, pero siempre en forma responsable”, agregó Berwart como un mensaje a sus vecinos.

36 NUEVOS CASOS

36 nuevos casos de Covid 19 se anunciaron ayer desde la vocería oficial en la región de O’Higgins, y 1.130 muestras de PCR en las últimas 24 horas. El desglose por comunas es 12 casos en Rancagua, 4 en San Vicente, 3 en Doñihue y Requínoa, 2 casos en Palmilla, Pichilemu y Santa Cruz, además de un caso en las comunas de Chépica, Codegua, Graneros, Marchigüe, Nancagua, Paredones, Rengo y San Fernando.

De esta manera suman 19.137 casos totales en la Región de O’Higgins y 509 total de personas fallecidos por COVID-19, según el último reporte entregado por la Intendencia Regional.

¿QUÉ PUEDO HACER EN PREPARACIÓN?

-Todos, incluidos los mayores de 75 años, pueden salir, pero no ir a lugares en cuarentena.

-Debes respetar el toque de queda, que implica que no puedes salir entre las 00:00 y las 05:00 horas salvo que tengas un salvoconducto.

-Puedes ir a trabajar si es que trabajas en un lugar que no esté en cuarentena, a no ser que sea servicio esencial, y tengas un permiso de desplazamiento colectivo o un permiso único colectivo.

-Participar en eventos, reuniones sociales y recreativas de máximo 25 personas en espacios cerrados y 50 en espacios abiertos, menos en horario de toque de queda.

-Hacer viajes interregionales solo a comunas que estén en pasos 3, 4, 5.

-Atención en cafés, bares y lugares similares en lugares abiertos como terrazas, o si tienen 25% de capacidad interna.

-Realizar actividad deportiva y participar en deportes colectivos con máximo 5 personas en lugares cerrados (excepto gimnasios de acceso público) y 25 en lugares abiertos. Sin público.

-Residentes de Centros SENAME pueden salir hasta 5 veces/semana, con supervisión. También se permiten visitas de vínculos significativos y salidas con fines laborales.

¿QUÉ ESTÁ PROHIBIDO ?

-El funcionamiento de Clubes y Centros de día de Adultos Mayores.

-El funcionamiento de cines, teatros, pubs, discotecas y lugares análogos.

-El funcionamiento de gimnasios abiertos al público.

-La realización de actividad deportiva con más de 25 personas en lugares abiertos y más de 5 en lugares cerrados.

-Las clases presenciales de establecimientos educacionales, solo excepciones solicitadas por el sostenedor y previa factibilidad sanitaria informada por el MINSAL.