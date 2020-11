No fue fácil. De hecho quizás se realizó en el contexto más adverso y jamás imaginado: con el sector turístico golpeado fuertemente por la pandemia, el Instituto del Patrimonio Turístico de la Universidad Central trabajó en el desarrollo del proyecto “Patrimonio Gastronómico y Artesanal de la Región de O’Higgins” –financiado a través del Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional de O’Higgins y su Consejo Regional– cuyo objetivo era identificar y seleccionar 30 productos artesanales y gastronómicos identitarios de la región para luego conectarlos con operadores turísticos de la zona.

Inicialmente se elaboró el “Catálogo de productos gastronómicos y artesanales para el turismo” con 16 ejemplos gastronómicos y 14 artesanales. Son 64 páginas que se pueden hojear como un libro en formato digital en el portal de cultura estoy.cl y también está disponible en Facebook e Instagram como Patrimonio Gastronómico y Artesanal de O´Higgins.

Todos los productos seleccionados tienen algún valor agregado ligado a la historia de la Región. ¿Algunos ejemplos? Ahumados Colchagua, que ofrece pescados ahumados artesanalmente con maderas representativas de la región como sarmiento de parra y astillas de olivo, y que, además, son salados con sal de mar de Cáhuil; Purisima Orfebre, que crea joyas en cobre; Perlas de Sabor, que elabora condimentos de piure deshidratado; las artesanías de madera Don Peter; y la Cooperativa Valle de Oro, que confecciona prendas en fieltro a partir de un tratamiento especial de la lana de ovejas.

Antes del estallido social y de la pandemia se desarrollaron acciones para lograr el objetivo inicial: llegar a los prestadores de servicios turísticos de la región de O’Higgins y concretar acuerdos comerciales entre éstos y los productores locales. Por ejemplo, se organizó un showroom de presentación del catálogo de productos a 20 empresas prestadoras de servicios turísticos de la región de O’Higgins (restaurantes, alojamientos, viñas) y se realizaron reuniones presenciales con 10 empresas del rubro hotelero y de viñas interesadas en adquirir los productos del catálogo.

Pero el estallido social y las cuarentenas por Covid-19 obligaron a replantearse las estrategias. “El proyecto buscó adaptarse a ambas crisis concentrándose en el desarrollo de acciones on line, especialmente difusión de los productos en redes sociales y del portal de cultura www.estoy.cl , donde se encuentra el Catálogo y cada una de las fichas de los productos. Con la incertidumbre de la pandemia, decidimos cambiar definitivamente nuestra metodología de trabajo, realizando todas nuestras acciones on line (incluida una gira tecnológica virtual) y apoyando a nuestros beneficiarios en la incorporación a las nuevas tecnologías”, explica Janet Pérez, coordinadora del proyecto.

Y agregó: “Un número importante de los productores son adultos mayores, lo que significó un gran reto para ellos poder adaptarse a las nuevas tecnologías y continuar participando en el proyecto. La mayoría no tenía un manejo (intermedio) de las tecnologías para la difusión y venta de sus productos, no obstante, ahora hay muchos de ellos que no sólo lograron ingresar a reuniones en plataformas on line, sino que además forman parte de la difusión en redes y han comenzado a capacitarse para poder estar más preparados para la venta on line”.

El emprendimiento Fraumarion, por ejemplo, pertenece a Patricio Lang (82 años) y Rita Agüero (71). Ellos elaboran y comercializan un frizzante elaborado con naranja. Como parte de las acciones del proyecto, Rita fue a hacer una charla a una Viña. “Ahí habló acerca de nuestro espumante, que es único en el mundo porque, a diferencia de otros como la champaña por ejemplo, tiene sólo 4,5 grados de alcohol. Después de esa charla, la empresa Key Bran Spa se nos acercó e iniciamos una asociatividad. Ellos activaron nuestras redes sociales y, pese a la pandemia, nos ha ido bien: ahora vendemos en Concepción, Temuco, Valdivia, la Serena y Antofagasta. Además, estamos estudiando la posibilidad de exportar en un futuro no muy lejano. El proyecto fue muy bueno para nosotros”, cuenta Patricio Lang.

Se espera que, con posterioridad a la pandemia del coronavirus, el trabajo desarrollado rinda frutos y se reactiven los contactos que ya se habían logrado entre empresas turísticas y productores locales. Mientras eso ocurra, igual hay avances que merecen una celebración: el 25 de noviembre se efectuará una ceremonia de cierre virtual del proyecto.