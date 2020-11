En abril, incluso más allá de la elección de constituyentes, viviremos la elección más importante del último siglo desde el punto de vista de la descentralización de nuestro país, nos referimos a la elección de Gobernadores Regionales. Consulta que lamentablemente es poco conocida y de la que menos se habla pero que será más que trascendentes porque viene a romper una lógica que viene incluso de antes de que Chile existiese a la vida independiente, la designación de una autoridad representante del poder central en la localidad y que se debe a este poder central por sobre incluso de las necesidades y voluntad de los vecinos a los cuales gobierna.

En este sentido recordar que el primer paso en miras de este histórico proceso se vivirá el próximo 29 de noviembre, si en solo dos semanas más tendremos otra elección, con la primaria legal para la elección de candidatos. Solo un pacto logró los acuerdos necesarios para que fuera la ciudadanía la que participara en esta designación. La DC, PS, PR y el PPD (la antigua Concertación) así en las urnas definirá a sus candidatos. En nuestra región se presentan el ex presidente del Core Fernando Verdugo, el ex intendente Pablo Silva y en la papeleta también estará el ex diputado Juan Carlos Latorre que sin embargo no ha realizado campaña preocupado en luchar contra el Covid, enfermedad que lo mantuvo incluso internado en una clínica de la capital.

Por otra parte lamentamos que otros conglomerados políticos no hayan sido capaces de llegar a acuerdos para que fuese este mecanismo transparente el usado para esta trascendental definición, al mismo tiempo que creemos que en una muestra real de transparencia hoy, no en una semana ni a última hora, las autoridades que legalmente este 20 de noviembre deben renunciar para poder ser candidatos en la elección parlamentaria del próximo año indiquen su intención de renunciar y no dejen amarres de última hora en estos últimos días al mismo tiempo que dan el espacio para tener claro y listos a quienes los remplazaran. El peor escenario sería que en 7 días más nos encontráramos con varias autoridades menos, sin remplazantes titulares, gobernados así por subrogantes de última hora. Flaco favor le harían a la comunidad y al gobierno que dicen representar y que los ha designado en sus puestos.

Luis Fernando González V.

Sub Director.