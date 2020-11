Roxana González S.

Fotos: Gentileza La Bruja Fernández

Si decimos Christopher Augusto Tapia Ruiz, muchos no sabrían quién es, pero si nombramos La Bruja Fernández nos dirán que es el cantante de música tropical emergente que está sonando muy fuerte en las radios.

La motivación de este artista es la gente, sus fans, que hagan de sus canciones, letras y ritmos parte de su diario vivir, y aunque el camino no ha sido fácil y confiesa que le ha costado, hoy comenta que los eventos no le faltan, aunque admite que en Chile es muy difícil ser músico. El apoyo es poco cuando no eres conocido. Hay personas que cierran puertas a los artistas chilenos, prefiriendo el producto internacional. Pero me gusta esto, me gusta la música, y aunque la cosa no sea fácil, creo que el esfuerzo y la perseverancia se premian.

Desde San Fernando están promocionando su nueva producción que incluye varios temas de los cuales “Y la hice llorar” y “Préndete al baile”, han resultado éxitos radiales en las emisoras Caramelo, Carnaval, Curicana , Rtl entre otras, que le están abriendo paso para el nuevo lanzamiento de la producción “Y la hice llorar” en enero próximo .

Con más de 10 años de carrera artística La Bruja Fernández quiere convertirse en la banda regional y nacional más escuchada y conocida a lo largo de nuestro territorio para luego ampliar sus fronteras.

SUS PRODUCCIONES

-El Monoku: Feat realizado en enero 2020 en conjunto con la Banda Tropikal de Vallenar.

-Y la hice llorar: Éxito Radial Agosto 2020, llegó a ser número 1 en diferentes emisoras radiales a lo largo del país, llegando a sonar en las grandes radios de Argentina, México y Bolivia.

-Préndete al baile: Éxito Radial octubre 2020, lo más reciente de La Bruja Fernández, video Grabado en Parque Los Reyes Santiago de Chile

-Bailando Pegao: Tema original de nuestra banda el cual obtuvo primeros lugares en todo chile, éxito que nos llevó a grandes festivales del país.

-El animal de tu madre: Primer éxito de nuestra banda el cual nos abrió puertas en las más destacadas emisoras nacionales entre otros.

Si quieren conocer más de la Bruja Fernández solo debes visitar https://www.youtube.com/watch?v=GL8Gk68pVzM

https://www.youtube.com/watch?v=DT5R5R-8kMA en redes sociales Instagram @Labrujafernandez Fanspage @Labrujafernandezoficial o contactarlo en labrujaproduccion@gmail.com