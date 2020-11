La Librería Pastoral del Obispado de Rancagua tendrá a la venta la edición de la última encíclica social del papa Francisco, “Fratelli tutti” (Hermanos todos), sobre la fraternidad y la amistad social.

El Pontífice la presenta “como un humilde aporte a la reflexión para que, frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en las palabras. Si bien la escribí desde mis convicciones cristianas, que me alientan y me nutren, he procurado hacerlo de tal manera que la reflexión se abra al diálogo con todas las personas de buena voluntad”.

Para adquirirla puede dirigirse Alcázar 570, Rancagua, de 9 a 13 horas. En tanto, para los que la quieran adquirir de manera on line la Librería Pastoral de la CECh, en www.iglesia.cl/libreria o escribiendo al e-mail libreria@conferenciaepiscopal.cl.