El médico y parlamentario por la región de O´Higgins, Dr. Juan Luis Castro, criticó al Gobierno por no entregar los recursos necesarios al sector de la salud primaria en la propuesta de Presupuesto para el 2021, que comienza a votarse en particular desde la próxima semana en la Cámara de Diputados. El legislador calificó dicha propuesta como “misérrima”.

“El Presupuesto para el sector Salud de este año es misérrimo. No es posible que se le entreguen no más de 100 pesos per cápita a la salud primaria, lo que me parece una burla. Tanto que se habla del derecho a la salud digna en Chile y nos encontramos con esto”, afirmó Castro.

“Nos encontramos frente a una mezquindad tremenda del Gobierno y por eso, que la Confusan está haciendo una movilización que tiene un propósito muy claro”, dijo el parlamentario. “No es precisamente solicitar mejores sueldos, sino mejorar la calidad y la cobertura de la atención primaria, que es la puerta de entrada de la salud en Chile”, afirmó.

El diputado Castro, que integra la Comisión de Salud, de la Cámara, sostuvo que “si no se le entrega más recurso a la salud primaria, el Gobierno le está mutilando todas las posibilidades de elevar la calidad y hay que tomar en cuenta que allí se atienden la mayoría de los chilenos y chilenas”.

“Ahora que se ha conocido el Presupuesto para el 2021 y particularmente la partida del sector Salud, se ve que el Gobierno no ha priorizado de verdad lo que implica mejorar la salud en Chile. Es lamentable y patético que se tenga que llegar a movilizaciones para sensibilizar al Gobierno”, concluyó el diputado Juan Luis Castro.