Partir diciendo que no estamos en contra de que en Rancagua existan vías exclusivas para bicicletas, ni que estamos en desacuerdo en el futuro ecológico de la capital regional de O’Higgins, sin embargo, creemos que no se han hecho del todo bien las cosas respecto de la instalación de ciclovías y menos en el tratamiento de su entorno.

Estamos muy de acuerdo en cómo se ha desempeñado el actual alcalde de Rancagua en muchos aspectos, sin embargo, creemos que hay una suerte de obsesión por parte de su equipo de llegar a ser “ la ciudad con la mayor cantidad de kilómetros de ciclovías del mundo ”, y nosotros nos preguntamos… ¿De qué nos sirve eso?… le traerá más comodidad a nuestros clientes para venir a comprarnos al centro..? definitivamente NO, al comercio no le sirve de nada. Desde que se empezaron a instalar las ciclovías dentro del damero central de Rancagua, sólo hemos tenido complicaciones y bajas en las ventas por la poca opción de estacionamiento para que nos vengan a comprar o para bajar la mercadería, sentimos que “todo avance” respecto de ese tipo de medidas, va en desmedro del pequeño comercio, que finalmente es el que le entrega (en gran medida) los recursos al municipio, y que suponemos que es para que haga mejoras en la ciudad, no para complicarnos la existencia. Estos cambios viales, aparte de lo descrito, han aumentado considerablemente la congestión vehicular, por falta una “visión de tránsito” y de regulación de la misma o sencillamente por la intervención del espacio de desplazamiento, lo que hace aumentar la contaminación tanto ambiental, como vial, acústica y visual del sector, además de aumentar los tiempos de desplazamiento en el centro.

Por otro lado, a ningún comerciante de los sectores por donde pasan las ciclovías se les tomó su parecer de si le afectaría o no eliminar los estacionamientos, y en vez de ellos, instalar ciclovías. Hemos tenido varios reclamos, por lo que nos imaginamos que a la mayoría de los locatarios les parecería, al menos engorroso para sus clientes asistir a comprarles a sus comercios establecidos.

Creemos que, en primer lugar, se debería haber, por ejemplo; regulado la movilización colectiva, hacerla más fluida y de mejor calidad; se debieron haber modificado calles para mejorar el desplazamiento vehicular; se debió pensar en estacionamientos de bicicletas alrededor del damero, de manera que los bicicleteros (como todos) caminen al centro a realizar sus trámites o compras; haber aplicado “inteligencia vial” al tema… y luego haber estudiado comunitariamente la factibilidad de la intervención de ciclovías.

Hacemos un llamado al Alcalde y al municipio a que reconsidere la instalación de este problema en el centro de Rancagua, por lo menos hasta que se realice un estudio global que incluya a la movilización colectiva, horarios de colegios, horarios de bancos e instituciones públicas y que se le consulte a los comerciantes del centro, y mientras tanto que vuelvan los estacionamientos perdidos y que modifiquen algunas calles para que el tránsito por ellas sea más fluido y mejore sustancialmente, sobre todo pensando en la época de mayor venta que es Navidad, y que al menos ahí tratemos de recuperarnos de estos complicados meses que hemos tenido últimamente.

Los abajo firmantes y muchos más estamos en desacuerdo de cómo se han hecho las cosas respecto de las ciclovías en Rancagua, esperamos que la actual o la próxima administración considere la modificación de este error.

Antonio Lomuscio Cannone. Socio, Casa Lomuscio.

