Lo que debería haber sido una muy buena noticia, como lo es la aprobación por parte del Comité de Ministros del proyecto de descontaminación por material particulado fino (pm 2,5) para nuestra región -noticia informada ayer con bombos y platillos por parte de nuestras autoridades- se ve opacado por la no entrega del texto del plan aprobado.

En el punto de prensa y en el comunicado enviado solo se adelantaron algunas de las medidas principales del plan, pero sin entrar en mayores detalles ni entregar el texto definitivo aprobado, el que de todas maneras deberá esperar la toma de razón de la Contraloría para su implementación.

Entre las novedades anunciadas está que gradualmente la leña será prohibida totalmente como combustible en nuestra zona, estableciéndose un tiempo más largo para esta transición que lo señalado en el plan presentado a “consulta ciudadana”, serán dos años más los que se permitirá el uso de leña en Rancagua y cuatro en otras zonas urbanas.

Entre las cosas que quedaron pendientes de conocer ayer están si hubo o no cambios de las fuentes fijas de emisión en comparación por ejemplo del plan anterior, que significa el que se diga que existirán de planes de gestión de ordenamiento del transporte para las comunas de Rancagua y Machalí, ni que implica el Plan de Mejoras de Calidad Operacional para el transporte público o a que se refiere cuando se indica “Nueva Medida General de Ordenamiento” o el plan de Mejora de la Antigüedad del parque vehicular de transporte público mayor rural. Ni menos se señala algo sobre el plan de Movilidad Urbana Sustentable en el damero central de la ciudad de Rancagua que se supone son parte de este plan de gestión.

O que medidas adicionales se consideran en el caso de existir alerta, pre o emergencia ambiental o si se continuará con el sinsentido actual de que las medidas para los tres niveles de episodios críticos sean exactamente las mismas, haciendo en la práctica inútil que existan diferentes niveles de alerta.

Con todo lo de ayer esta en la raíz de las profundas complicaciones comunicacionales y de credibilidad que mantiene la actual administración, grandes anuncios ante las cámaras, pero sin contenido. Solicitado ayer insistentemente poder conocer el texto que se dijo fue aprobado por el Comité de Ministros para la Sostenibilidad, desde el Ministerio de Medioambiente se nos señaló que “aún está en trámite administrativo para firma de los ministros y hasta qué ese proceso no concluya, no se puede compartir el proyecto definitivo”.

Entonces poco sentido tiene el haber desarrollado la pauta de ayer, no queremos creer que la aparente pronta renuncia de algunos funcionarios estatales para ser candidatos, algo haya tenido que ver con la organización de este punto de prensa para informar la aprobación de algo cuyo tramite administrativo aún no finaliza, por lo que cuyo texto no podemos conocer.

Luis Fernando González V

Sub Director