Quien, antes de octubre del 2019, hubiese dicho que un año después estaríamos hablando de cambiar la Constitución, habría sido seguramente tildado al menos de iluso.

Pero hubo una inesperada, aunque anunciada, explosión social cambió todo. Así se logró en el congreso un histórico acuerdo para convocar a un plebiscito de entrada que el pasado 25 de octubre entregó un masivo apoyo a la opción de que una Convención Constitucional elabore una nueva carta magna.

La actual Constitución data de 1980 y, aunque fue modificada varias veces (en 1989 se derogó la parte que establecía un pluralismo político limitado y más tarde, en 2005, se acabó con la figura de los senadores designados y otros enclaves autoritarios), es criticada por ser herencia del régimen militar y por consolidar un Estado subsidiario que no provee directamente las prestaciones que tienen que ver con salud, educación o seguridad social, sino que estas quedan en manos privadas.

Pero al mismo tiempo algunos sectores han criticado fuertemente el que se establezca un quorum de 2/3 para que el órgano constituyente pueda establecer algo en la nueva Constitución, sin embargo, nosotros estamos de acuerdo con ese quorum ya que la Constitución, precisamente por los vicios de origen que tiene la actual, debe necesariamente emanar de un acuerdo lo más amplio posible, los dos tercios obligan a tomar acuerdos. A que todos cedan en algo con vistas al bien común, más aún cuando de no haber acuerdo el tema simplemente no queda en la carta magna siendo por lo tanto materia de ley donde se discutirá con las reglas de cualquier legislación. Más fácil de promulgar, pero igualmente cambiable al variar las mayorías parlamentarias.

En los grandes temas no caben aplanadoras y el 50% +1 no puede aplastar al 49%. En este sentido tal vez al mismo tiempo se podría evaluar pasar de un sistema presidencial a uno semi parlamentario, donde cambios políticos hacen caer gobiernos al no existir las mayorías parlamentarias, dando así institucionalmente salidas democráticas más rápidas para graves crisis. Es una idea a discutir.

Al mismo tiempo esperamos que, el sistema electoral para elegir tanto a los parlamentarios como a los constituyentes sea corregido, ya que el actual sistema proporcional hace casi imposible la elección de independientes y posibilita que candidatos con muy pocos votos sean arrastrados por candidatos con gran votación. Así tenemos parlamentarios que fueron electos con poco más del 3 % de los votos, incluso menos. Lo mismo podría suceder con los constituyentes.

Luis Fernando González V

Sub Director