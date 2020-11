Este 29 de noviembre habrá primarias para escoger candidato a alcalde de la alianza gobernante en Machalí, a continuación las definiciones del candidato UDI para ser la representante del sector en abril.

¿Por qué decidió postularse?

Decidí postularme porque creo tengo el conocimiento para enfrentar este desafío, tengo las ganas y, lo más importante, el apoyo de muchos vecinos. Tomé la decisión de seguir en el servicio público porque estoy seguro puedo hacer de Machalí la comuna que todos queremos.

¿Cuál es su experiencia de trabajo en la comuna

Tuve la suerte de nacer y criarme en esta comuna. Voy a cumplir 12 años de concejal y por tanto tengo basta experiencia en trabajar con la gente. Mi escuela ha sido ser concejal, la gente me conoce. Entregar mi trabajo al servicio público es lo que me ha traído grandes satisfacciones y, a pesar de que como concejal la labor es otra, siempre me involucré en poder solucionar los problemas de la gente.

¿Cuáles son los principales problemas en la comuna?

Mientras algunos sufren por la inseguridad otros los hacen por no tener una fuente laboral. La diversidad de población en esta comuna origina diversidad de problemas y será mi obligación y mi deber abordarlos y en conjunto con la comunidad trabajar en sus soluciones.

¿Cuáles serán sus ejes prioritarios de trabajo?

Aumentar la sensación de seguridad, ya sea con más luminarias, alarmas, cámaras de vigilancia, fortalecer el departamento de seguridad municipal, aumentar la dotación de vehículos que realizar rondas en la comuna, generar áreas verdes iluminadas y que los vecinos se tomen estos espacios comunitarios, para evitar que lo hagan los delincuentes. También generar fuentes laborales a través de incentivar la inversión y además obtener más recursos para invertir en infraestructura.

Es fundamental además incentivar la actividad deportiva y otro tema es hacer más limpio nuestro entorno. Uno de mis compromisos será hacer separación en origen de la basura. Por otro lado, Machalí debe tener identidad propia. Nuestra comuna es diversa en población, contamos con localidades como Coya, Chacayes, que deben ser tratadas en forma especial.

¿Cuál es su expectativa de participación de la gente en estas primarias?

Me gustaría que mucha gente participara en las primarias, pero estamos viviendo una etapa nunca vista. La pandemia nos ha tocado fuerte y con conocimiento de causa, porque me contagié de Covid. Le pido a la gente que se cuide, trataremos de motivar a los vecinos para que vayan a votar con los máximos cuidados, pero no me atrevo a dar cifras.

De salir electo ¿Cuál espera ser el sello de su gestión?

El sello de mi gestión es trabajar con todo. Es decir, con toda la energía que me caracteriza y con todos. Todos queremos aportar para su desarrollo y este desarrollo debe ser sostenido e igualitario, acá nadie sobra y todos los aportes son valiosos. La participación ciudadana durante mi gestión será más que un slogan, será de verdad. Acá nadie sobra y juntos lograremos avanzar.