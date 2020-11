Este 29 de noviembre habrá primarias para escoger candidato a alcalde de la alianza gobernante en Machalí, a continuación las definiciones de la candidata RN para ser la representante del sector en abril.

¿Por qué decidió postularse?

Porque he visto que en Machalí urge impulsar nuevos proyectos y nuevas ideas para la ciudad y para los barrios, porque se está convirtiendo en ciudad dormitorio y los problemas que se generan a partir de este tipo de ciudades son más graves que la congestión y tacos que sufre Machalí hace años. Me postulo porque quiero un Machalí para que vivamos mejor y veo que no hay un plan con proyectos para lograr esto.

¿Cuál es su experiencia de trabajo en la comuna?

Me desempeño como coordinadora regional de seguridad pública, y dentro de mis funciones está articular con el Consejo Comunal de Seguridad Pública de la comuna la derivación de víctimas, dar a conocer el Denuncia Seguro y por eso he conocido la región completa. Es un trabajo que pone al servicio de la comunidad mis conocimientos, para poder colaborar con la ciudadanía

Ahora, como persona natural y candidata, con un permiso administrativo sin goce de sueldo para ésta campaña, con el diputado Diego Schalper nos reunimos con el General Director de Carabineros, puesto que Machalí no está considerado prontamente con una Comisaría como debería ser acorde a la cantidad de habitantes, así que solicitamos impulsar un proyecto de un retén móvil, dos motos y un dron para Machalí, a los que Carabineros se comprometió, sin existir ningún proyecto de este tipo para la comuna antes de esta reunión.

¿Cuáles son los principales problemas en la comuna?

Todos los vecinos en Machalí ya sabemos de la congestión vehicular, conectividad y falta de regulación urbana, pero eso es lo básico que cualquier autoridad debe afrontar y resolver. Las ciudades dormitorio generan problemas con la falta de espacios públicos y servicios, la gente percibe esto y pide urgente proyectos en distintas temáticas: calidad del espacio público, seguridad, economía local, salud, eventos culturales, sustentabilidad, etc. Además, existen aún sectores sin alcantarillado y falta de pavimentación de calles.

¿Cuáles serán sus ejes prioritarios de trabajo?

Los ejes prioritarios estarán contenidos en el plan de trabajo “Machalí Puede Más”. Hay mucho por hacer en áreas verdes, reciclaje y sustentabilidad, economía local, turismo, cultura, energía solar, tecnología y digitalización de servicios municipales, mejorar la atención y mayor difusión de programas públicos, etc. Los temas no se agotan.

Ofrezco a los vecinos trabajo y gestión para crear nuevos proyectos y esto requiere capacidad de coordinación con muchas personas, instituciones, organizaciones públicas y privadas y una gestión de alta calidad, cuestión que ha sido un sello mío en toda mi experiencia profesional.

El objetivo de los ejes prioritarios es tener un mejor lugar para vivir, estudiar y compartir, más seguridad, más cultura, más áreas verdes, mejores barrios, y esto requiere una fuerte capacidad de gestión técnica y política del alcalde.

¿Cuál es su expectativa de participación para estas primarias?

Espero que la gente se interese en la gobernanza local, que se interese y valore las propuestas de trabajo en las áreas que presento y que, al igual que en el plebiscito, la gente participe. Y que vaya a apoyar mi plan de trabajo el domingo 29 de noviembre.

De salir electa ¿Cuál espera sea el sello de su gestión?

El sello que siempre he tenido en mi trabajo es la gestión profesional y la cercanía con la gente. Espero poder continuar con ese sello y abrir un canal de trabajo y cercanía con los vecinos. No solo para escuchar y considerar las problemáticas a resolver, sino que también incorporarlos a que participen, cada uno con sus posibilidades, en las soluciones a la comunidad, mantenerlos informados, siempre en terreno, conversando, escuchando, proponiendo soluciones y ejecutando, y algo muy importante: fuerza para luchar por los proyectos a implementar en la comuna y no bajar los brazos cuando parecen cerrarse las puertas.

