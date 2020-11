Por Patricio Miranda H.

Los comentarios sonaban fuerte respecto a una posible renuncia de la intendenta de O’Higgins, Rebeca Cofré. Y es que el sábado se cumple el plazo para que ciertas autoridades en ejercicio que busquen obtener un escaño en las próximas elecciones presenten sus renuncias correspondientes, situación que ya había ocurrido, por ejemplo, con el concejal Danilo Jorquera (PC), durante la última sesión del Concejo Municipal de Rancagua.

Con el avance de la semana, los rumores se hicieron más fuertes, sobre todo en redes sociales, por lo que la autoridad regional salió a desmentir su salida la tarde de ayer. “Lo que apareció es absolutamente falso, no he entregado ninguna información que tenga que ver con una renuncia a mi cargo”, aseveró. “Por mi parte no hay ninguna posibilidad de que yo renuncie esta semana para tomar otra responsabilidad y emprender alguna candidatura”, puntualizó.

De la misma manera, y aunque aseguró que no quería “hablar por él”, apuntó a que el actual gobernador de Cachapoal, Felipe Uribe, “no renunciaría” de su puesto.

Eso sí, Cofré corroboró lo que ya era casi un hecho: “Puedo confirmar que el gobernador de Colchagua (Yamil Ethit) sí va a renunciar”. El mismo Ethit (UDI) había esbozado el asunto hace unos meses y Cofré se encargó de reafirmarlo, asegurando que el abogado buscará disputar un escaño en el Congreso como diputado por el distrito 16.

Al mismo tiempo la intendenta deslizó la posibilidad de que aquí al viernes algunos seremis presenten su renuncia para poder postular al parlamento, eso sí entregó nombres hasta tener las renuncias formalmente realizadas.

Eventual candidatura de exsubsecretario Zúñiga

Otro de los comentarios que se sucedieron fue la eventual candidatura en la región del exsubsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.

El ingeniero comercial estaría evaluando disputar un puesto parlamentario en la zona, situación que si bien la intendenta Cofré no confirmó ni descartó, sí dedicó algunas palabras. “En el caso del exsubsecretario Zúñiga, él tiene muchos lazos con la región, es una persona que ha estado ligada desde siempre a la provincia de Colchagua (…). Pero no tenemos información si es que va a ser candidato aún”, dijo la autoridad regional.