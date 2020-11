Este 29 de noviembre habrá primarias para escoger candidato a alcalde de la alianza gobernante en Requínoa, a continuación las definiciones de las candidata RN .

¿Por qué decidió postularse?

He tomado la decisión de postular a la alcaldía porque Requínoa necesita un cambio real, mayor preocupación por los sectores rurales, potenciar a nuestra gente y fortalecer nuestros servicios públicos. Para mí es importante que nuestros vecinos vuelvan a confiar en el municipio y que no olviden que Requínoa somos todos.

¿Cuál es su experiencia de trabajo en la comuna?

Durante mis 12 años siendo concejal he visto las necesidades de mi comuna. He trabajado en conjunto con la comunidad, apoyando en la postulación de proyectos, realizando gestiones para dar respuesta a las necesidades que mis vecinos reclaman, he participado para solucionar requerimientos urgentes de nuestra comuna y de nuestros vecinos.

Creo que para tener y hacer un trabajo exitoso, se debe poner a los vecinos primero y que ellos sean los guías al momento de generar beneficios y proyectos en sus sectores.

¿Cuáles son los principales problemas de la comuna?

Nuestra comuna tiene muchas falencias. Nuestras calles no son seguras para los automovilistas, ciclistas y peatones, necesitamos con urgencia ciclovías que conecten a los diversos sectores entre sí y que éstas cumplan con estándares de calidad. Muchos sectores de la comuna aún no cuentan con pavimentación en sus accesos, el servicio de salud y la educación se deben fortalecer, ya que la salud y la educación son prioridad. Aquí ningún vecino sobra. Y por último, se necesitan áreas verdes y espacios públicos donde las familias puedan compartir y recrearse.

¿Cuáles serán sus ejes prioritarios de trabajo?

En mi gobierno comunal no queremos olvidar a nadie ni nada. Es por eso que los vecinos y sus organizaciones serán el centro de la gestión. Observaremos nuestra comuna como una gran familia, pondremos nuestros esfuerzos en salud, educación, vivienda, seguridad, medioambiente, deporte, turismo, conectividad, pero también trabajaremos fuertemente en infancia, adulto mayor, mujer y familia, cultura, comercio y nuestras tradiciones, fomentando la identidad local, el folclor y el desarrollo rural y urbano.

¿Cuál es su expectativa de participación para estas primarias?

Espero que la participación sea notable. Estamos en tiempos de cambio y nuestros vecinos, y sobre todo los jóvenes, se están empoderando al momento de tomar decisiones y hacerse escuchar. Invito a todos mis vecinos a votar este 29 de noviembre y así construyamos juntos un Requínoa para todos, porque Requínoa somos todos.

De salir electa ¿Cuál espera sea el sello de su gestión?

El sello de mi gestión será la transparencia, el trabajo en terreno y, por sobre todo, la cercanía del municipio con mis vecinos.