Este 29 de noviembre habrá primarias para escoger candidato a alcalde de la alianza gobernante en Requínoa, a continuación las definiciones de la candidata UDI para ser la representante del sector en abril.

¿Por qué decidió postularse?

Vengo de una familia de servidores públicos, mi padre fue alcalde tres períodos y crecí en este ambiente de servicio a la comunidad y eso me encantó. Me encanta poder ser el nexo para conseguir cosas para la gente, desde pequeños a grandes proyectos, de un problema del hogar de la persona hasta toda la parte social. Además, nunca ha habido una alcaldesa en Requínoa desde que nuestro país llegó a la democracia, entonces eso también me encanta. Y cómo no, seguir también el gran legado de mi padre.

¿Cuál es su experiencia de trabajo con la comuna?

Postulé primero a alcaldesa, salí segunda y luego fui como candidata a concejala, salí electa y ya son ocho años de servicio en terreno, en la calle. Si bien una de las áreas más importantes es fiscalizar, también me fascina desarrollar el área social. Estoy en la calle todo el día y eso me impulsa a salir adelante y tomar el desafío de la alcaldía, porque si logro cosas como concejala, estando en la alcaldía voy a poder gestionar más y solucionar los problemas de mi comuna.

¿Cuáles son los principales problemas en la comuna?

En salud hay un hacinamiento en nuestro sistema, hace falta una mejor atención, más horas médicas y para ello es urgente el Cesfam, que estaba proyectado para 2020 y todo colapsó, se atrasó, ya sea por la pandemia o mala gestión del Servicio de Salud.

Tenemos grandes problemas viales. Requínoa colapsa los viernes y muchos días de la semana y no tenemos dónde desviar el tránsito, porque hay tres calles principales, pero ya la avenida El Abra y otros sectores están colapsando.

¿Cuáles serán sus ejes prioritarios de trabajo?

La salud y la educación, es muy importante potenciar la educación en Requínoa, sobre todo en el sector rural. También el deporte, que abarque mucho más de lo que tenemos hoy y apoyar, sobre todo, a nuestros seleccionados de nuestras distintas disciplinas. También trabajar mucho en el apoyo de seguridad pública, principalmente en sectores rurales.

El ámbito vial hay que solucionarlo lo antes posible, porque tenemos más complejos habitacionales que se están desarrollando en nuestra comuna y eso significa más colapso. Tenemos un déficit de ciclovías, eso es un gran desafío y ya estamos cansados de solicitarlo como concejo.

Hay que seguir potenciando el turismo también, que es un eje bastante importante. Hay viñas, tenemos mujeres emprendedoras y sería fabuloso que ellas pudieran seguir desarrollando sus negocios, que nos dan una cierta identidad patrimonial que tenemos que trabajar, para ser atractivos a nivel regional, país y por qué no internacional.

¿Cuál es su expectativa de participación de la gente en estas primarias?

Tenemos muchas expectativas, aunque claramente todo es muy impredecible, puede pasar cualquier cosa. Pero por el terreno que hemos hecho en la comuna y la información que entregamos por redes sociales y medios, esperamos que la gente que cree en esta propuesta vaya a votar y que los resultados sean los mejores, pensando siempre en la gente.

De salir electa ¿Cuál espera sea el sello de su gestión?

Mi expectativa algún día es devolver el municipio a las personas, quiero un municipio de puertas abiertas donde se solucionen de verdad los problemas importantes para las personas. Si un servidor público no logra entrar en el corazón de las familias, jamás va a entender los problemas que viven ni en sus sectores.