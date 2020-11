El desconfinamiento paulatino ha permitido que el arriendo de propiedades se reactive, ya sea porque existe mayor libertad para mostrar las viviendas, o porque se acerca la temporada estival y aumenta la oferta en distintos puntos del país.

Lo anterior ha dado paso a una saturación en las notarías, consideradas en varios casos como un paso obligado para efectuar la firma del contrato legal para estos efectos. Este trámite que ya era tedioso para muchas personas, se agrava en un contexto de pandemia, debido al riesgo de contagio, las aglomeraciones y el aumento en los tiempos de espera.

Si bien el gobierno presentó en 2018 una reforma para modificar el sistema registral, que entre otros aspectos reduce los trámites notariales, y pese a que el proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados, no ha encontrado mayor avance en el Senado.

Lo esperable es que los parlamentarios aceleren el proyecto de ley, ya que se realizarían mejoras sustanciales, tanto en incorporar más tecnología en beneficio del usuario, transparentar valores de trámites, y la designación de fedatarios para zonas donde no hay notarías. Mientras eso no ocurra, existen opciones distintas al trámite presencial y que permiten firmar contratos de arriendo de forma digital, con la misma validez y resguardo legal que un documento físico. Una alternativa que pocos conocen, pero que llega a buena hora, ya que no sólo resguarda la salud, sino que además apoya el trabajo de las notarías y reduce la burocracia.

Felipe Leveke, fundador de Tupatrimonio.cl