Fernando Ávila F.

Feliz está una familia de la comuna de Rancagua luego de haber recuperado a su mascota que se había extraviado. Detectives de la Brigada Investigadora de Robos, recuperaron un can de raza bulldog francés avaluado en 750 mil pesos, y estaba siendo ofertado a través de las redes sociales en Rancagua.

El hecho ocurrió el miércoles último, cuando el perro desapareció desde un domicilio en la capital regional, lo que alertó a la familia quienes iniciaron una intensa búsqueda de su integrante familiar. Fue así que la víctima, se acercó hasta el Complejo Policial de la PDI de Rancagua solicitando ayuda ya que mantendría información de una posible ubicación.

Detectives BIRO Rancagua, tras efectuar un análisis y cruce de información de las redes sociales, lograron establecer la identidad y dirección de la persona que estaría ofertando un can de similares características.

Tras ello, los detectives se acercaron hasta el domicilio del oferente, quien autorizó una entrada y registro a su inmueble, y a la consulta sobre la procedencia del can, éste no pudo justificar su tenencia, siendo detenido en forma flagrante por el delito de receptación. Posterior a ello, los detectives trasladaron al can hasta una clínica veterinaria, y tras efectuar un escaneo a su microchip, se pudo establecer que efectivamente se trataba de la mascota que se había perdido durante la mañana, haciendo entrega del can a su verdadero propietario.

Se dio cuenta al fiscal de turno quien instruyó que el detenido sea dejado en libertad, a espera de citación por parte de esa fiscalía local.