Cuando se avanza hacia la realización de una nueva constitución uno de los temas a debatir es la obligatoriedad del voto, dada la baja participación en elecciones pasadas.

Por eso se plantea volver a la obligatoriedad como una manera de asegurar una mayor legitimidad al sistema político en general. Este argumento que, si bien puede ser válido, olvida que gran parte de la culpa de la baja participación la tienen los propios políticos al no haber sido capaces de encantar a amplios sectores de la población para que concurriesen a votar, y el propio Estado de Chile que en algún momento pensó que eliminar las clases de historia, o las horas de educación cívica no traerían consecuencias. El voto voluntario fue el precio a pagar por la inscripción automática cuya implementación estuvo plagada de errores. ¿Cuánto habrá influido en la baja concurrencia a votar en las pasadas presidenciales el cambio sin consentimiento de miles de compatriotas de domicilio electoral?, a la hora de analizar el fenómeno ese escandalo parece ser olvidado.

Sin embargo, no deja de ser cierto que una nueva constitución necesita de una alta participación para que se resuelvan materias fundamentales para el país, y que este nuevo marco nos identifique a todos. El sufragio es un deber ciudadano y también un derecho, pero si no se educa sobre la importancia del voto, no se notan cambios, o los políticos siguen con los mismos discursos o el sistema electoral sigue propiciando la elección de parlamentarios e incluso de los propios constituyentes con votaciones muy bajas, arrastrados por compañeros de listas más votados, donde los independientes no tienen cabida, por muy obligatorio que sea el voto no se garantiza una alta participación y cuando el tema atrae e importa, como en el pasado plebiscito, la participación sube.

También hay que considerar que el no votar es un mensaje, que debe ser leído correctamente. En este sentido si bien el voto obligatorio parece ser una medida sensata, no hay que olvidar que es solo una medida transitoria que solo ataca a los síntomas y no a la causa radicada en una entendible y profunda desconfianza popular en la política y sus partidos, y evitar que nuestra joven democracia sea digitada por minorías que con demasiada frecuencia han antepuesto sus propios intereses al bien común.

Luis Fernando González

Sub Director