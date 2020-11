Ricardo Obando.

“Esperamos recuperar a Francis”, decía hace dos semanas el DT de O’Higgins Dalcio Giovagnoli. El volante-atacante, que llegó a comienzos de temporada desde la Universidad de Chile, no había encontrado el tono futbolístico y en la era Graff solo era considerado algunos minutos en los segundos tiempos.

Con Dalcio, y tras el reinicio de la segunda rueda, el canterano celeste cobró protagonismo. Es más, ha iniciado como delantero titular en los últimos dos encuentros y ha sido clave en las victorias consecutivas que consiguió el equipo frente a Everton en Viña del Mar y contra Palestino en Rancagua. En Sausalito dio el centro para que Gustavo Gotti anotara el único gol del lance y en El Teniente anotó un gol que el VAR anuló, y fue el principal agente ofensivo que tuvo la escuadra rancagüina por las bandas.

Este jueves, Arancibia, comentó que “cuando no estás jugando, tiendes a frustrarse un poco, a desanimarse. No te voy a mentir, me pasó estando acá, pero a la hora de entrenar, nunca bajé un cambio, siempre fui muy constante en eso, me maté entrenando esperando oportunidades así”.

Es más, sentenció que en su caso, “cuando uno va teniendo un poquito de continuidad se van dando las cosas. Creo que fue eso, nunca he negociado la intensidad de mi trabajo, me estoy esforzando día a día para estar bien para el equipo y se ha demostrado para el equipo”.

Junto con ello, señaló que en la remontada que ha mostrado el conjunto celeste, pasa por un tema “algo más psicológico. Siento que, antes había muchos partidos en que teníamos la posesión del balón y no se daban los resultados, nos hacían un gol y nos tirábamos hacia abajo. Tácticamente hemos sido muy buenos, jugar en los momentos que hay que jugar y meter con el corazón cuando se necesita”.

SUS MEJORES RENDIMIENTOS

Desde que llegó Dacio, el equipo ha ido en alza. De los cuatro partidos que dirigió, logró 7 puntos, muy necesarios para salir del fondo.

Lo anterior, expresó Arancibia, implicó que todo el plantel ha elevado sus rendimientos. “Nosotros sabemos lo que es este club y lo sentimos también, hay un cariño tremendo. Tanto los once como los que entran, se juegan la vida por el club, el momento es difícil y cada uno ha logrado sacar su mejor rendimiento. Eso me pone muy contento, que el equipo está funcionando así, ver a mis compañeros contentos. Estos triunfos, psicológicamente, te elevan y te dan una moral tremenda para lo que viene”.

De paso, aseguró que “estando abajo, la cabeza te juega en contra, pero con estos dos triunfos y por la manera en que los conseguimos te ayuda demasiado para lo que viene”.

Además, el canterano indicó que “el profe llegó con su idea y el supo tratar a cada uno de nosotros y supo manejar muy bien la situación, porque no es fácil tomar a un equipo que estaba prácticamente hundido. Él tiene una gran experiencia, pero sin desmerecer lo que hizo el profe Pato, porque él trabajaba muy bien”.

Finalmente, Francisco Arancibia expuso que “se siente en el camarín que cada uno tiene ganas de que venga el siguiente partido y salir a ganar”.